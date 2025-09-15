▲ El inmigrante musulmán Zohran Mamdani, quien se considera discípulo de Bernie Sanders, ha sorprendido a las cúpulas políticas y económicas de Estados Unidos y provocado alarma desde la Casa Blanca hasta Wall Street por sus propuestas socialdemócratas y el apoyo masivo de los jóvenes y fuerzas progresistas. Foto Afp

uando primero empezamos a reportar sobre la coyuntura en Estados Unidos para nuestro periódico en el momento en que nacimos hace 41 años, nunca se nos ocurrió que llegaría un momento en el cual tendríamos que usar dos palabras de manera constante para describir el momento político en este país: fascismo y socialismo.

Esas dos palabras siguen siendo necesarias para reportar sobre la dinámica política del superpoder. Y durante estos años recientes hasta hoy día, una mayoría de las nuevas generaciones dicen preferir el socialismo sobre el capitalismo, algo que queda ocultado ante las incesantes noticias del avance del proyecto derechista en Estados Unidos.

Entre los primeros en usar la palabra fascismo (algunos dicen neofascismo o proto-fascismo) para caracterizar el momento no fueron gente de izquierda, sino conservadores tradicionales alarmados, seguidos por expertos académicos y una amplia gama de opositores. Desde inicios de este año, se documenta de manera diaria ese proyecto que ahora controla las tres ramas del gobierno federal.

También vale recordar que mucho de esto no es nuevo. Kris Kristofferson, famoso músico y actor, interrogado en 1991 sobre qué estaba sucediendo en su país, respondió que “más allá que me recuerda mucho del ondeo de banderas y patriotismo coreografiado que vimos en la Alemania nazi, el hecho de que tenemos un sistema de un solo partido controlando las tres ramas del gobierno, medios complacientes que están generando propaganda… que harían sonrojar a un nazi, pues más allá de todo eso, estamos bastante bien”.

La actual llegada de la derecha al poder de Estados Unidos se hizo, en parte, acusando a todo opositor y a los extranjeros de destruir a este país. La semana pasada la Casa Blanca y sus aliados declararon una guerra contra lo que llaman “la izquierda” (donde incluyen a todo opositor), un momento político sumamente peligroso para esta nación (https://www.jornada.com.mx/2025/09/ 12/mundo/026n1mun).

Esa “guerra” en parte se explica por el surgimiento de la palabra “S”. No deja de sorprender su presencia positiva en el debate político nacional en un país que oficialmente ha definido desde siempre al socialismo como “enemigo” del proyecto “americano”.