on cifras preliminares para 2025 y corregidas de años previos, el Banco de México recién presentó la balanza de pagos al primer semestre, la cual se saldó como sigue: un déficit en cuenta corriente de 10,965 millones de dólares (mdd), que fue financiado por un ingreso neto de capitales extranjeros de 5,646 m en la cuenta financiera, de 3 m en la cuenta de capital, y de 5,323 m en errores y omisiones (gráfico 1).

La Cuenta Corriente presentó este semestre el menor déficit pospandemia (-10,965 mdd) (gráfico 2), resultante de superávits en tres de sus cuatro balanzas: la de mercancías, mil 383 mdd; la de transferencias (remesas básicamente), que bajó a 29 mil 386 m, y un insólito saldo negro de 413 m en la balanza de servicios (no registrado en igual periodo en décadas). Estos superávits, sin embargo, fueron insuficientes para cubrir el enorme déficit del país en la balanza de renta (42 mil 147 mdd); en el semestre el país pagó al extranjero 53 mil 73 mdd por utilidades/dividendos de la IED e intereses por deuda. Traer inversiones y pedir prestado es fácil, lo difícil es cubrir su costo.

Balanza comercial. Su leve pero significativo superávit se presenta en el (gráfico 3).

Balanza de Servicios. Su insólito superávit semestral se presenta en el (gráfico 4).