l senador Adán Augusto López Hernández ha utilizado el mismo recurso de aspiración justificatoria que le ha sido atribuido al ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán en el caso del huachicol fiscal y la Marina: la supuesta acusación por sí mismos de hechos que podrían ser delictivos, que habrían sucedido o estarían sucediendo durante su periodo de responsabilidad administrativa y política y que implicarían, de manera fundada y razonada, la presunción de que esos expedientes de corrupción y criminalidad deberían alcanzar en términos firmes de indagación a los mismos denunciantes hipotéticos.

El almirante Ojeda Durán, según lo dicho (hasta ahora, sin constancia documental) por el moldeable Alejandro Gertz Manero, “se acercó” a la Fiscalía General de la República “hace casi dos años” para “hacer saber” ciertos problemas. Casi dos años después se supo, en el marco de las presiones estadunidenses para que México actúe contra piezas relevantes del crimen organizado, que los principales causantes de esas complicaciones huachicoleras eran los sobrinos políticos del entonces titular de la Marina, promovidos en el escalafón de esta secretaría y dotados de poderes suficientes para hacer lo que hicieron.

Ahora, el senador López Hernández ha hecho saber, mediante un comunicado en busca de control de daños, que “ha sido él mismo quien solicitó que se investigue a fondo” el caso del secretario de Seguridad Pública que él, Adán Augusto, nombró cuando era gobernador de Tabasco, que ha sido acusado de ser el jefe del principal cártel regional, La Barredora, y que ha sido detenido en Paraguay.

Tal posicionamiento del actual coordinador de los senadores morenistas y anterior secretario de Gobernación contrasta con los dichos anteriores en que aseguraba no saber nada del asunto criminal, atribuía todo a la politiquería y eludía las entrevistas periodísticas al igual que su bancada evitó durante un mes que se hablara en tribuna del escandaloso caso.

En el caso del almirante ex secretario, es evidente el esfuerzo de las cúpulas guindas para impedir que le afecte el fuego judicial y mediático de sus sobrinos políticos. Un vicealmirante y un contralmirante, sobrinos políticos del almirante secretario: hasta ahí, no más arriba, es la intención.