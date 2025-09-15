Apoyan tarea internacional de Gómez Urrutia

a derecha condenó, sin razón alguna, al líder sindical Napoleón Gómez Urrutia por un permiso de tiempo ilimitado como diputado, pero ahora calla al saber –por el artículo del propio Gómez Urrutia en La Jornada el jueves pasado– que es para asumir una responsabilidad internacional sindical en nombre de los trabajadores de México. También calló cuando el 11 de diciembre de 2018 la CTM y la CROC fueron expulsadas de la mayor Central Sindical Internacional por apoyar los contratos colectivos de protección patronal, que habían promovido el Prian y la patronal de México, internacional y nacional.

En el siglo XXI, el Sindicato Minero, que dirige Gómez Urrutia, es el único gremio industrial nacional que ha hecho huelgas y logra aumentos salariales de 8 por ciento, más prestaciones, y es el único que con huelgas consigue el pago de utilidades, negadas por la patronal y el Prian de 1982 a 2018.

Gómez Urrutia logró regresar a México por el apoyo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, exilio forzado con las órdenes de detención de Vicente Fox. Antes, la ANAD había entregado la medalla Emilio Krieger tanto a Gómez Urrutia como a las tres huelgas mineras de Cananea, Taxco y Sombrerete iniciadas en 2007, demostrando que los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón negaban seguridad a los obreros en las minas, como ordenaba la Constitución. El gran mérito de Gómez Urrutia fue que, desde el exilio en Canadá, siempre tuvo el apoyo de la mayoría de los mineros y dirigió desde ahí al Sindicato Minero. Hoy, Gómez Urrutia se lanza a la lucha sindical internacional, como bien nos informa este diario.

Por el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, José Alberto López Damián; por el Consejo Nacional, Óscar Alzaga Sánchez y María Luisa Campos Aragón

En defensa de Venezuela

El viernes pasado, navegando aguas internacionales de Venezuela, en flagrante violación, un destructor de Estados Unidos asaltó un barco de pescadores de ese país.

Siguiendo la arbitraria decisión de Donald Trump de poner precio para asesinar al presidente constitucional Nicolás Maduro, la intención imperial, con esta nueva provocación, es provocar una respuesta militar para tener el pretexto y atacar con sus misiles instalaciones estratégicas y petroleras venezolanas.