▲ El ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro recibió permiso del juez para acudir a un hospital de Brasilia con el fin de atender lesiones cutáneas. Foto Xinhua

Afp, Ap y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 28

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a las críticas de su homólogo estadunidense, Donald Trump, sobre la condena por golpismo al ex mandatario ultraderechista, Jair Bolsonaro, al reiterar que la decisión “no fue una cacería de brujas”.

En su primera reacción tras el fallo contra su opositor, Lula aseguró que el proceso no se trató de una persecución política, en un artículo de opinión publicado por The New York Times, en el que detalló que “la sentencia fue el resultado de procedimientos llevados a cabo de conformidad con la constitución brasileña de 1988.

“Siguió a meses de investigaciones que destaparon planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un magistrado del Tribunal Supremo. Las autoridades también descubrieron un proyecto de decreto que habría anulado, en la práctica, los resultados de las elecciones de 2022”, sostuvo en el texto el mandatario brasileño.

Lula se mostró orgulloso de “la histórica decisión del Supremo Tribunal de Brasil (STB) del jueves, que salvaguarda nuestras instituciones y el estado de derecho democrático”. Asimismo, señaló que “no se trató de una “cacería de brujas”.