Afirma que el fallo fue resultado de procesos conforme a la Constitución de Brasil
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 28
Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a las críticas de su homólogo estadunidense, Donald Trump, sobre la condena por golpismo al ex mandatario ultraderechista, Jair Bolsonaro, al reiterar que la decisión “no fue una cacería de brujas”.
En su primera reacción tras el fallo contra su opositor, Lula aseguró que el proceso no se trató de una persecución política, en un artículo de opinión publicado por The New York Times, en el que detalló que “la sentencia fue el resultado de procedimientos llevados a cabo de conformidad con la constitución brasileña de 1988.
“Siguió a meses de investigaciones que destaparon planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un magistrado del Tribunal Supremo. Las autoridades también descubrieron un proyecto de decreto que habría anulado, en la práctica, los resultados de las elecciones de 2022”, sostuvo en el texto el mandatario brasileño.
Lula se mostró orgulloso de “la histórica decisión del Supremo Tribunal de Brasil (STB) del jueves, que salvaguarda nuestras instituciones y el estado de derecho democrático”. Asimismo, señaló que “no se trató de una “cacería de brujas”.
A revisión médica
En tanto, Bolsonaro salió brevemente de su casa en Brasilia, donde se encuentra bajo arresto domiciliario desde principios de agosto, para someterse a un procedimiento médico en un hospital cercano.
Escoltado por la policía, el ex mandatario de extrema derecha acudió al hospital DF Star en la capital de Brasil para someterse a procedimientos relacionados con lesiones cutáneas, gracias a una liberación temporal otorgada por el juez Alexandre de Moraes hace una semana.
Horas después fue dado de alta, informaron los médicos del hospital en un comunicado. El personal médico removió ocho lesiones cutáneas que serán enviadas para análisis a fin de establecer un diagnóstico definitivo y evaluar la necesidad de algún tratamiento adicional.
Después de la visita médica, Bolsonaro debe presentar un certificado de asistencia, en el que autoridades médicas tienen que indicar la fecha y los horarios de las citas al STB.
El ex mandatario abandonó el hospital bajo fuerte custodia policial y acompañado por sus hijos Carlos y Jair Renan.