La República Bolivariana está preparada para responder al despliegue de naves, asegura
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 28
Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció ayer que Estados Unidos triplicó los vuelos de “inteligencia” contra la república bolivariana y aseguró que el país “está preparado ante cada incursión y que también hace investigación para su defensa”.
Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró sin ofrecer pruebas: “No nos gusta lo que nos envía Venezuela, ya sean drogas o pandillas. No nos agrada, no nos satisface nada”.
Padrino describió los tipos de naves que Washington desplegó en el Caribe con una misión “muy provocativa”, que busca un incidente para generar una guerra, informó Últimas Noticias en su página web.
Explicó que aviones de Estados Unidos siempre han realizado operaciones de inteligencia en el Caribe. “Allí atraviesan nuestra región de información de vuelo, a veces violan las normas operacionales porque no notifican su plan de travesía, pudiendo esto ocasionar accidentes aéreos en el norte de nuestro territorio insular”, expuso al presentar un balance de las operaciones militares que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“Siempre ha ocurrido, lo que pasa es que ahora lo hacen de noche o madrugada, y en agosto se triplicaron las operaciones de inteligencia, de operaciones y exploraciones contra el país”, aseguró.
Precisó que lo va de este mes ha sido “todos los días. Anoche fueron aviones de inteligencia que necesitan bastante combustible para orbitar y obtener señales. Son los aviones RC135 que hacen reconocimiento de inteligencia estratégica diseñado para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 mil millas, es decir, que su alcance llega al territorio venezolano interno, mediante sistemas de exploración, electrónica, radares, de señales avanzadas, y alcanza una velocidad máxima de 951 kilómetros por hora”.
“Otro de los aviones que pasan por territorio venezolano son los Boeing KC135, naves cisternas para suministrar combustible durante el vuelo. Otro que cruza con mucha frecuencia sobre el Caribe cerca de las costas venezolanas es el E 3 Sentry Awacs, que es un sistema de alerta y control aerotransportado, es un puesto de comando aéreo que supone la organización de varias aeronaves al mismo tiempo, equipado con radar rotativo de largo alcance capaz de realizar vigilancia aérea y de superficie, entre otros atributos”.
Advirtió que son aviones que hacen inteligencia “y nosotros lo sabemos. Su objetivo, ellos lo sabrán, nosotros estamos haciendo los procesos internos de inteligencia, integrando todas las informaciones”.
Recalcó que Venezuela está preparada ante cada vuelo, “tenemos una acción, de manera individual, es decir, un sistema de armas, o de manera colectiva. Pero sabemos lo que están haciendo. Conocemos el despliegue que tienen en el mar Caribe”.
Busca Washington originar una guerra
Aseveró que esa ofensiva castrense tiene la intención de generar una guerra que “no queremos los venezolanos ni los pueblos del Caribe ni las naciones centroamericanas ni Latinoamérica. Somos una zona de paz (…) libre del empleo de armas atómicas”.
Washington acusa, sin pruebas, al presidente Nicolás Maduro de supuestos nexos con el narcotráfico y justifica la presencia de sus fuerzas militares en el Caribe como parte de la lucha antidrogas.
Caracas denunció antier que militares estadunidenses que forman parte de la tripulación del destructor Jason Dunham retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.
Padrino declaró que “es una violación a los tratados, es bochornoso este hecho (…) un destructor con una tripulación de 380 personas aproximadamente, con capacidad de lanzamiento vertical de misiles, antiaéreos, crucero y antisubmarinos, cuánto poder en el mar para amedrentar, para hostigar y humillar a nuestros pescadores”.
Indicó: “le digo a nuestros pescadores, no solamente de Venezuela, no caigan en el terror, tienen la protección del gobierno bolivariano, del presidente de la república y nosotros vamos a acompañar a nuestros atuneros para que ejerzan su actividad productiva, debidamente autorizada, en nuestros mares y aguas jurisdiccionales y los vamos a proteger”.
Destacó que los militares de Estados Unidos engañaron a los pescadores, tras asegurar que Caracas tenía conocimiento de la revisión que realizaban al barco e hizo un llamado a los estadunidenses a rechazar las agresiones impulsadas por la administración Trump.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos expresó su preocupación por el asalto de Estados Unidos a un barco pesquero venezolano y consideró que se trata de un acto provocador contra la nación caribeña.