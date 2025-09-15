Xinhua, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025

Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció ayer que Estados Unidos triplicó los vuelos de “inteligencia” contra la república bolivariana y aseguró que el país “está preparado ante cada incursión y que también hace investigación para su defensa”.

Horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró sin ofrecer pruebas: “No nos gusta lo que nos envía Venezuela, ya sean drogas o pandillas. No nos agrada, no nos satisface nada”.

Padrino describió los tipos de naves que Washington desplegó en el Caribe con una misión “muy provocativa”, que busca un incidente para generar una guerra, informó Últimas Noticias en su página web.

Explicó que aviones de Estados Unidos siempre han realizado operaciones de inteligencia en el Caribe. “Allí atraviesan nuestra región de información de vuelo, a veces violan las normas operacionales porque no notifican su plan de travesía, pudiendo esto ocasionar accidentes aéreos en el norte de nuestro territorio insular”, expuso al presentar un balance de las operaciones militares que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Siempre ha ocurrido, lo que pasa es que ahora lo hacen de noche o madrugada, y en agosto se triplicaron las operaciones de inteligencia, de operaciones y exploraciones contra el país”, aseguró.

Precisó que lo va de este mes ha sido “todos los días. Anoche fueron aviones de inteligencia que necesitan bastante combustible para orbitar y obtener señales. Son los aviones RC135 que hacen reconocimiento de inteligencia estratégica diseñado para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 mil millas, es decir, que su alcance llega al territorio venezolano interno, mediante sistemas de exploración, electrónica, radares, de señales avanzadas, y alcanza una velocidad máxima de 951 kilómetros por hora”.

“Otro de los aviones que pasan por territorio venezolano son los Boeing KC135, naves cisternas para suministrar combustible durante el vuelo. Otro que cruza con mucha frecuencia sobre el Caribe cerca de las costas venezolanas es el E 3 Sentry Awacs, que es un sistema de alerta y control aerotransportado, es un puesto de comando aéreo que supone la organización de varias aeronaves al mismo tiempo, equipado con radar rotativo de largo alcance capaz de realizar vigilancia aérea y de superficie, entre otros atributos”.