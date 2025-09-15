Mundo
Cuestiona papa desigualdad salarial
Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 27

El papa León XIV criticó ayer los elevados salarios que las empresas ofrecen a los ejecutivos, mucho más altos que los de sus empleados. En extractos de su primera entrevista con medios de comunicación publicada este domingo, citó el plan de compensación de Tesla de mil millones de dólares para su CEO, Elon Musk. Señaló que ese tipo de directivos “hace 60 años habrían ganando de cuatro a seis veces más que los trabajadores, (ahora) reciben (...) 600 veces más”.

