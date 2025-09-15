▲ Las maniobras conjuntas se realizaron en el mar de Barents, en el océano Ártico. Foto Afp/ministerio de Defensa ruso

Reuters, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 26

Moscú. Rusia informó ayer que disparó un misil de crucero hipersónico Zircón contra un objetivo en el mar de Barents y que cazabombarderos supersónicos Sukoi Su-34 realizaron ataques en el marco de ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia.

Las maniobras estratégicas conjuntas Zapad, de Moscú y Minsk, comenzaron el viernes pasado con el objetivo de mejorar el mando y la coordinación militar en caso de ataque contra alguna de las dos naciones, informó el ministerio ruso de Defensa.

Difundió también imágenes de la fragata Almirante Golovko, de la Flota del Norte, mientras disparaba el misil hipersónico. Las fotografías mostraron el lanzamiento vertical del proyectil y su posterior vuelo en ángulo hacia el horizonte.

Ambos países afirmaron que las maniobras son exclusivamente defensivas y que no pretenden atacar a ningún integrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aunque la alianza militar encabezada por Estados Unidos anunció la operación Centinela Oriental, tras la supuesta incursión de drones rusos en Polonia la semana pasada.

El canciller polaco, Radoslaw Sikorski, declaró a The Guardian que dicha operación en el espacio aéreo de su país fue un intento del Kremlin por probar las reacciones de la OTAN mediante escaladas graduales, sin provocar una respuesta a gran escala.

Sikorski confirmó que los drones que entraron en Polonia no estaban cargados con explosivos. “Curiosamente, todos eran falsos, lo que me sugiere que Rusia intentó ponernos a prueba sin iniciar una guerra”, declaró al rotativo británico durante una visita a Kiev.

En este contexto, Rumania, que pertenece a la alianza militar, condenó la intrusión de un dron ruso en su espacio aéreo durante un ataque a Ucrania, y alertó que las acciones de Moscú suponen un “nuevo desafío” para la seguridad en el mar Negro.