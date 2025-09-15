Son maniobras defensivas, indican ambas naciones
Drones que entraron a Polonia no estaban cargados con explosivos, todos eran falsos: canciller polaco
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 26
Moscú. Rusia informó ayer que disparó un misil de crucero hipersónico Zircón contra un objetivo en el mar de Barents y que cazabombarderos supersónicos Sukoi Su-34 realizaron ataques en el marco de ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia.
Las maniobras estratégicas conjuntas Zapad, de Moscú y Minsk, comenzaron el viernes pasado con el objetivo de mejorar el mando y la coordinación militar en caso de ataque contra alguna de las dos naciones, informó el ministerio ruso de Defensa.
Difundió también imágenes de la fragata Almirante Golovko, de la Flota del Norte, mientras disparaba el misil hipersónico. Las fotografías mostraron el lanzamiento vertical del proyectil y su posterior vuelo en ángulo hacia el horizonte.
Ambos países afirmaron que las maniobras son exclusivamente defensivas y que no pretenden atacar a ningún integrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aunque la alianza militar encabezada por Estados Unidos anunció la operación Centinela Oriental, tras la supuesta incursión de drones rusos en Polonia la semana pasada.
El canciller polaco, Radoslaw Sikorski, declaró a The Guardian que dicha operación en el espacio aéreo de su país fue un intento del Kremlin por probar las reacciones de la OTAN mediante escaladas graduales, sin provocar una respuesta a gran escala.
Sikorski confirmó que los drones que entraron en Polonia no estaban cargados con explosivos. “Curiosamente, todos eran falsos, lo que me sugiere que Rusia intentó ponernos a prueba sin iniciar una guerra”, declaró al rotativo británico durante una visita a Kiev.
En este contexto, Rumania, que pertenece a la alianza militar, condenó la intrusión de un dron ruso en su espacio aéreo durante un ataque a Ucrania, y alertó que las acciones de Moscú suponen un “nuevo desafío” para la seguridad en el mar Negro.
Rumania “condena firmemente las acciones irresponsables de la Federación de Rusia y subraya que representan un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la zona del mar Negro”, señaló el Ministerio de Defensa.
Agregó que “este tipo de incidentes demuestran la falta de respeto de la Federación de Rusia por el derecho internacional”.
La canciller rumana, Toiu Oana, informó en televisión local que el embajador ruso en Bucarest, Vladimir Lipaev, fue convocado para “comunicar claramente la protesta de Rumania” por la intrusión del dron.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó el incidente de “inaceptable” y aseveró que “esta continua escalada imprudente amenaza la seguridad regional”.
En tanto, los sistemas de defensa antiaérea rusos abatieron 80 drones de ataque ucranios sobre 10 regiones del suroeste del país.
El ejército indicó en su canal oficial de Telegram que 30 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados sobre la región de Briansk; 15 en la península de Crimea, 12 en Smolensk, 10 en Kaluga, cinco en Novgorod, dos en Leningrado, tres sobre el mar de Azov y uno en Oriol, Riazan y Rostov.
La agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó de cierres temporales de los aeropuertos de Kaluga, Nizhni Novgorod y Púlkovo (San Petersburgo) en la última jornada para garantizar la seguridad de los pasajeros.