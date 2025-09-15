De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 25

El Comité de Asuntos públicos Estados Unidos-Israel (Aipac, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones de cabildeo más influyentes en Washington, gastó más de 100 millones de dólares para derrotar a los demócratas pro palestinos en las elecciones de 2024.

La organización usó el mensaje: “Apoye a Israel o lo enterraremos”, y confirmó que la presión bloquea intentos de restringir el flujo de armas estadunidenses a Tel Aviv, informó The Intercept.

Una investigación internacional, realizada por miembros de la iniciativa europea de lucha contra la desinformación Eurovision News Spotlight, entre ellos Deutsche Welle, reveló que Tel Aviv usó su agencia de publicidad gubernamental para realizar campañas internacionales con el objetivo es influir en la opinión pública de diversas partes de Europa y América del Norte.