Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 31
En el Partido del Trabajo (PT) hay voces que ya se manifestaron en contra de postular a Saúl Monreal como su candidato a la gubernatura de Zacatecas, en 2027, quien busca alternativas frente a la disposición que hay en Morena contra el nepotismo electoral; una de ellas es la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, quien recién señaló que el PT no va a nominar a Monreal y en el partido no hay vacantes para la gubernatura de aquella entidad ni la de ningún otro estado.
La legisladora zacatecana explicó que en el PT se ha buscado mucho que se “nos permita presentar” en una mesa nacional de coalición a “nuestros propios liderazgos. No vamos a ceder esas pocas posibilidades que tenemos de que compañeras y compañeros militantes del petismo puedan ser medidos y eventualmente compitan por espacios de representación o de gobierno dentro de nuestro movimiento”, agregó.
Bañuelos destacó, además, que el PT no tiene por qué confrontarse con la política de la presidenta Claudia Sheinbaum para cobijar una aspiración por legitima que sea, en alusión a la iniciativa que la titular del Ejecutivo federal envío al Congreso, y que ya se aprobó, para prohibir el nepotismo electoral desde 2030.
También recordó que Morena avaló lineamientos para impedir que familiares ocupen un mismo cargo de manera consecutiva a partir de los comicios de 2027.
Cabe destacar que esto limita las posibilidades de que Saúl Monreal sea el abanderado guinda al gobierno de Zacatecas en las próximas elecciones, pues actualmente la administración pública de ese estado se encuentra en manos de su hermano David.
Mencionada como eventual candidata del petismo en esa entidad, la legisladora evitó dar a conocer si buscará ese cargo, aunque contender por él, es “el más alto honor” al que puede aspirar cualquier político, enfatizó.
Dijo que hay que esperar los tiempos, pues faltan casi dos años para el proceso electoral y los actos anticipados de campaña están generando condiciones de ingobernabilidad.
Geovanna Bañuelos añadió que el senador guinda Saúl Monreal está en su derecho de buscar la candidatura por el PVEM, MC o de manera independiente, pero descartó que esto ponga en riesgo a la coalición encabezada por Morena. Perder la gubernatura “me resulta muy difícil de ver”, subrayó.