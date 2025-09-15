Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 31

En el Partido del Trabajo (PT) hay voces que ya se manifestaron en contra de postular a Saúl Monreal como su candidato a la gubernatura de Zacatecas, en 2027, quien busca alternativas frente a la disposición que hay en Morena contra el nepotismo electoral; una de ellas es la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, quien recién señaló que el PT no va a nominar a Monreal y en el partido no hay vacantes para la gubernatura de aquella entidad ni la de ningún otro estado.

La legisladora zacatecana explicó que en el PT se ha buscado mucho que se “nos permita presentar” en una mesa nacional de coalición a “nuestros propios liderazgos. No vamos a ceder esas pocas posibilidades que tenemos de que compañeras y compañeros militantes del petismo puedan ser medidos y eventualmente compitan por espacios de representación o de gobierno dentro de nuestro movimiento”, agregó.

Bañuelos destacó, además, que el PT no tiene por qué confrontarse con la política de la presidenta Claudia Sheinbaum para cobijar una aspiración por legitima que sea, en alusión a la iniciativa que la titular del Ejecutivo federal envío al Congreso, y que ya se aprobó, para prohibir el nepotismo electoral desde 2030.