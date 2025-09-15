Irene Sánchez

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 31

Mazatlán, Sin., Los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México programados para hoy en la noche fueron cancelados en Culiacán, donde sólo se realizará un acto cívico encabezado por autoridades de los tres poderes del estado y las fuerzas armadas, informó el gobernador Rubén Rocha Moya.

“He decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra Independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los Poderes del estado y de las fuerzas armadas”, dijo el morenista.

Este es el segundo año que dicha fiesta no se celebra. El mandatario consideró que primero es la seguridad de los sinaloenses, por lo que pidió comprensión de la ciudadanía y los invitó a celebrar en sus hogares.

Pese a que los preparativos para la fiesta estaban listos, la tarde del domingo el mandatario envió el mensaje en su cuenta de X. Para el festejo estaban anunciada la presentación de los cantantes Marisela, El Coyote y el artista internacional Miguel Bosé. Tras anunciarse la suspensión, también se inició el desmantelamiento de templetes que se colocaron en la explanada del gobierno estatal.