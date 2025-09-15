Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 30
Toluca, Méx., La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que capturó a Gustavo Alfredo N, chofer del autobús de la línea Herradura de Plata que el pasado lunes 8 de septiembre intentó ganarle el paso a un tren de carga en la carretera que une a Atlacomulco con San Felipe del Progreso, provocando un accidente que dejó 10 muertos y 57 heridos.
En sus cuentas oficiales en redes sociales, la fiscalía mexiquense dio a conocer que detuvo en Morelia, Michoacán, a Gustavo Alfredo N, quien de inmediato fue trasladado a Toluca para ponerlo a disposición de un juez por el delito de homicidio imprudencial y lesiones.
En los videos del accidente que han circulado en redes sociales es notorio cómo el conductor de la unidad de pasajeros intentó ganarle el paso al ferrocarril; sin embargo, se quedó a la mitad del camino y la locomotora embistió al camión y lo partió en dos.
El autobús estaba completamente lleno de viajeros, por lo que todos resultaron heridos, y solamente uno de ellos no requirió hospitalización.
El chofer del autobús no habia sido localizado ni se encontró en la lista de lesionados, dado que se escapó tras generar el percance.
Desde un comienzo la línea de transporte Herradura de Plata informó a las autoridades la identidad del conductor y a partir de esos datos se comenzó la búsqueda que este domingo concluyó con la aprehensión de Gustavo Alfredo.
Dan de alta a 44 de 57 lesionados
El reporte más reciente de las autoridades indica que de los 57 lesionados, 44 han sido dados de alta y 13 se mantienen internados, en un estado de salud delicado.
La cifra de víctimas mortales no ha variado pues se mantiene en diez, siete mujeres y dos hombres.
Respecto de las personas hospitalizadas, autoridades indicaron que tres permanecen en el Centro Médico Adolfo López Mateos y siete en la clínica privada Médica MIA, donde los gastos son solventados por la línea de tranporte Herradura de Plata.