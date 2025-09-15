Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 30

Toluca, Méx., La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que capturó a Gustavo Alfredo N, chofer del autobús de la línea Herradura de Plata que el pasado lunes 8 de septiembre intentó ganarle el paso a un tren de carga en la carretera que une a Atlacomulco con San Felipe del Progreso, provocando un accidente que dejó 10 muertos y 57 heridos.

En sus cuentas oficiales en redes sociales, la fiscalía mexiquense dio a conocer que detuvo en Morelia, Michoacán, a Gustavo Alfredo N, quien de inmediato fue trasladado a Toluca para ponerlo a disposición de un juez por el delito de homicidio imprudencial y lesiones.

En los videos del accidente que han circulado en redes sociales es notorio cómo el conductor de la unidad de pasajeros intentó ganarle el paso al ferrocarril; sin embargo, se quedó a la mitad del camino y la locomotora embistió al camión y lo partió en dos.

El autobús estaba completamente lleno de viajeros, por lo que todos resultaron heridos, y solamente uno de ellos no requirió hospitalización.