▲ Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua denunciaron en febrero de 2025 que el caso del activista Samir Flores, ultimado en 2019, ha quedado impune. Foto Rubicela Morelos

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 30

Cuernavaca, Mor., El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTA-MPT) exigió a los gobiernos estatal y federal justicia para Francisco Vázquez y Carolina Plascencia, dos dirigentes de la Asociación de Usuarios del Río Cuau-tla (Asurco) asesinados, así como el desmantelamiento del “narcoestado en Morelos”.

Asimismo, demandó la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM) pues sólo ha traído muerte; también pidió justicia para su compañero Samir Flores, quien fue privado de la vida en febrero de 2019.

Los inconformes solicitaron a la administración que encabeza la morenista Margarita González, a la Fiscalía General de Estado y al gobierno federal “esclarecer los motivos del homicidio de la presidente suplente de Asurco, Carolina Plascencia (cometido el pasado viernes), y que sean castigados los autores materiales e intelectuales de su crimen”.

También exigió que sean desarticulados los grupos criminales “que pretenden apoderarse del agua de los ejidos y del control territorial en Huexca, Amilcingo y otros lugares de la región”, señalaron.