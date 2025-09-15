Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 30

Chilpancingo, Gro., La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) otorgó la presea Sentimientos de la Nación a César Montes, ex comandante guerrillero de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), y a referentes de la lucha social en Guerrero, a la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como a dos periodistas.

Las actividades político culturales en el contexto de la promulgación del documento Sentimientos de la Nación en Chilpancingo por el general José María Morelos y Pavón, el 13 de septiembre de 1813, concluyeron con la reivindicación de la vigencia de la lucha social; la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

En la explanada de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de la capital del estado se realizó la entrega a los galardonados por la APPG a los finados Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la Parota (Cecop); Arturo Hernández Cardona, dirigente agrario; Víctor Hugo Wences Martínez, periodista y director de Radio Universidad; Gonzalo Martínez Villagrán, uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); Efraín Torres Fierro, líder del Frente de Defensa de Popular (FDP); César Montes López; en un acto encabezado por el dirigente de la APPG, Nicolás Chavez, quien anunció que también se otorgaría otra presea al periodista Ciriaco Zacarías Cervantes.