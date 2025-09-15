La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero reivindica vigencia de la defensa de los derechos humanos
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 30
Chilpancingo, Gro., La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) otorgó la presea Sentimientos de la Nación a César Montes, ex comandante guerrillero de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), y a referentes de la lucha social en Guerrero, a la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como a dos periodistas.
Las actividades político culturales en el contexto de la promulgación del documento Sentimientos de la Nación en Chilpancingo por el general José María Morelos y Pavón, el 13 de septiembre de 1813, concluyeron con la reivindicación de la vigencia de la lucha social; la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
En la explanada de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de la capital del estado se realizó la entrega a los galardonados por la APPG a los finados Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras a la Parota (Cecop); Arturo Hernández Cardona, dirigente agrario; Víctor Hugo Wences Martínez, periodista y director de Radio Universidad; Gonzalo Martínez Villagrán, uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); Efraín Torres Fierro, líder del Frente de Defensa de Popular (FDP); César Montes López; en un acto encabezado por el dirigente de la APPG, Nicolás Chavez, quien anunció que también se otorgaría otra presea al periodista Ciriaco Zacarías Cervantes.
Al acto asistió la activista Tita Radilla, quien sugirió promover la reagrupación de las organizaciones y las luchas conjuntas; al igual que los ex guerrilleros guerrerenses Gregorio Fernández Brito, Eloy Cisneros Guillén y Nicomédes Fuentes, así como Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas Barrientos, entre otros.
Martínez Villagrán expresó: “tenemos que honrar a nuestros nuevos héroes como fueron Lucio Cabañas, Genaro (Vázquez), y dar gracias a los caídos de las masacres en Chilpancingo, Aguas Blancas, y El Charco”.
El ex guerrillero de Guatemala, César Montes López, manifestó que “en la lucha social, y en la guerrilla nunca se debe claudicar, ni rendirse ante las injusticias sociales; los hombres de este estado hacen honor a la historia combativa de la tierra donde nacieron; hago honor a los sobrevivientes de la prisión, de torturas, levantones, desapariciones, y de hijas e hijos asesinados, que están aquí. Han hecho realidad la consigna de resistir, persistir, pero nunca desistir, ese es el pueblo de Guerrero que yo admiro”.