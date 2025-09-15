Iván Sánchez

corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 29

Veracruz, Ver., Integrantes de la Red UV por la Legalidad exigieron la salida de los integrantes de la Junta de Gobierno de la casa de estudios. En entrevista, los ex rectores de la Universidad Veracruzana (UV) Raúl Arias y Sara Ladrón de Guevara, así como el investigador Miguel Casillas, afirmaron que dicho organismo ha perdido toda credibilidad e incluso ha incurrido en ilegalidades luego de que la Junta de Gobierno aprobó una prórroga de mandato para el rector Martín Aguilar, sin convocar a un proceso abierto y transparente.

La doctora Ladrón de Guevara recordó que la Junta de Gobierno tiene diversas atribuciones, pero la principal es la emisión de la convocatoria para elegir rector cada cuatro años.

Dijo que al no haber emitido el emplazamiento y permitir de manera fraudulenta el aplazamiento del periodo de Aguilar, los integrantes incurrieron en el incumplimiento de un deber legal.

“Ante a falta de actuación correspondería destituirlos”, demandó.

Por su parte, Arias comentó que la responsabilidad de la actual inestabilidad en la Universidad Veracruzana y la molestia entre la comunidad universitaria deriva de las decisiones tomadas desde la Junta de Gobierno.

“Sus integrantes perdieron credibilidad”

“Se requiere cambiar a los miembros, porque tienen una enorme responsabilidad, actuaron completamente en la ilegalidad y han cometido un grave error, que es la pérdida de credibilidad”, expuso.

Miguel Casillas añadió que a lo largo de los cuatro años de Aguilar en el cargo, cinco integrantes de la Junta de Gobierno han renunciado a sus cargos y fueron sustituidos con personas afines al rector.