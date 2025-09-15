Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 29
Veracruz, Ver., Integrantes de la Red UV por la Legalidad exigieron la salida de los integrantes de la Junta de Gobierno de la casa de estudios. En entrevista, los ex rectores de la Universidad Veracruzana (UV) Raúl Arias y Sara Ladrón de Guevara, así como el investigador Miguel Casillas, afirmaron que dicho organismo ha perdido toda credibilidad e incluso ha incurrido en ilegalidades luego de que la Junta de Gobierno aprobó una prórroga de mandato para el rector Martín Aguilar, sin convocar a un proceso abierto y transparente.
La doctora Ladrón de Guevara recordó que la Junta de Gobierno tiene diversas atribuciones, pero la principal es la emisión de la convocatoria para elegir rector cada cuatro años.
Dijo que al no haber emitido el emplazamiento y permitir de manera fraudulenta el aplazamiento del periodo de Aguilar, los integrantes incurrieron en el incumplimiento de un deber legal.
“Ante a falta de actuación correspondería destituirlos”, demandó.
Por su parte, Arias comentó que la responsabilidad de la actual inestabilidad en la Universidad Veracruzana y la molestia entre la comunidad universitaria deriva de las decisiones tomadas desde la Junta de Gobierno.
“Sus integrantes perdieron credibilidad”
“Se requiere cambiar a los miembros, porque tienen una enorme responsabilidad, actuaron completamente en la ilegalidad y han cometido un grave error, que es la pérdida de credibilidad”, expuso.
Miguel Casillas añadió que a lo largo de los cuatro años de Aguilar en el cargo, cinco integrantes de la Junta de Gobierno han renunciado a sus cargos y fueron sustituidos con personas afines al rector.
Sostuvo que se ha generado un entramado con miras a mantener el poder y control de la universidad, incurriendo en faltas graves y violaciones a las leyes y reglamentos internos.
“Fue una cosa que se tejió desde hace meses, quizá más, donde fueron modificando progresivamente a los integrantes de la Junta de Gobierno, quitando a algunos profesores”, recalcó.
La destitución de los integrantes recaería en el Consejo Universitario, el cual es el órgano máximo de autoridad en la casa de estudios y debe ser convocado por el rector o por 50 por ciento de sus integrantes más uno.
Los entrevistados coincidieron en que esta situación abre la puerta a nuevas irregularidades, y a que otros actores y directivos de la UV apliquen una prórroga en sus puestos de manera ilegal.
Recientemente, la Junta de Gobierno otorgó un aplazamiento a la gestión de la secretaria de Administración y Finanzas, Lizbeth Margarita Viveros, como lo hizo con Martín Aguilar.
Dijeron que estas situaciones suman a la inestabilidad de la institución educativa, pues es una cadena de violaciones a la ley que pueden impactar de manera importante en la comunidad universitaria en general.
Por ello, aseguraron que la Red UV no es enemiga de la universidad ni de Aguilar a nivel personal, sino que únicamente busca velar por el bienestar de la institución.