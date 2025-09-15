Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 29

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afiliada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigió al gobierno federal reinstalar la mesa de diálogo entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Eduardo Ramírez y la dirigencia de la agrupación “para dar solución definitiva a las demandas de los trabajadores”.

En un comunicado, informó que al concluir ayer su asamblea de dos días en Tuxtla Gutiérrez, acordó una marcha estatal para el 26, para pedir respuesta a sus peticiones.

Asimismo, ratificó su solicitud de que sea “abrogada la Ley del Issste 2007 y reforma educativa Peña-AMLO, que el gobierno de la Cuarta Transformación se empeña en mantener, a fin de favorecer a los intereses neoliberales y continuar afectando los derechos de los trabajadores y la seguridad social”.

De igual forma exigió a las autoridades educativas “respetar la bilateralidad y el proceso de cadena de cambios del periodo escolar 2025-2026, para evitar movimientos unilaterales que lesionen los derechos de los trabajadores y provocar inestabilidad laboral”.