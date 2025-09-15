▲ Alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en Teteles, Puebla, marcharon ayer del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, de la Ciudad de México, para exigir respuesta a sus demandas. Foto cortesía Prensa Teteles Puebla

Martín Hernández Alcántara

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 29

Puebla, Pue., Alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán, en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, se manifestaron ayer en la Ciudad de México (CDMX), donde acusaron al titular de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), Mario Delgado Carrillo, de negar el registro para matricularse a las estudiantes que se alojan en el internado del plantel, con el propósito de dar sus lugares a las aspirantes que no están pensionadas y tienen recursos suficientes para sostener su manutención fuera de la institución.

Las normalistas comenzaron su novilización ayer al filo del mediodía en el Ángel de la Independencia de la capital del país, y ofrecieron una rueda de medios en las inmediaciones del Zócalo capitalino pasadas las 19 horas, en la cual aseguraron que más de 600 elementos policiacos les impidieron el acceso a la plancha.

Las jóvenes aseguraron que Mario Delgado, así como Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, y Julio César Leyva Ruiz, director general de Educación Superior, rompieron el acuerdo que suscribieron con ellas para matricular a las alumnas del internado y pretenden reforzar el ingreso de aspirantes “externas” –que no viven en la escuela–, porque buscan vulnerar a la normal Carmen Serdán.