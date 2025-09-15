Acusaron al titular de la SEP, Mario Delgado, de negar registro a las alumnas del internado para matricularse
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 29
Puebla, Pue., Alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán, en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, se manifestaron ayer en la Ciudad de México (CDMX), donde acusaron al titular de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), Mario Delgado Carrillo, de negar el registro para matricularse a las estudiantes que se alojan en el internado del plantel, con el propósito de dar sus lugares a las aspirantes que no están pensionadas y tienen recursos suficientes para sostener su manutención fuera de la institución.
Las normalistas comenzaron su novilización ayer al filo del mediodía en el Ángel de la Independencia de la capital del país, y ofrecieron una rueda de medios en las inmediaciones del Zócalo capitalino pasadas las 19 horas, en la cual aseguraron que más de 600 elementos policiacos les impidieron el acceso a la plancha.
Las jóvenes aseguraron que Mario Delgado, así como Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, y Julio César Leyva Ruiz, director general de Educación Superior, rompieron el acuerdo que suscribieron con ellas para matricular a las alumnas del internado y pretenden reforzar el ingreso de aspirantes “externas” –que no viven en la escuela–, porque buscan vulnerar a la normal Carmen Serdán.
En ese contexto, expusieron que en 2023 se firmó una minuta entre el Honorable Consejo Estudiantil Juventud Rebelde, que las representa, y las autoridades educativas, para reforzar la matrícula interna y eliminar de manera definitiva la “externa”.
Denuncian campaña de acoso
Agregaron que, a la par, se instrumenta una campaña de acoso en su contra, pues afuera del plantel de Teteles de Ávila –ubicado en la Sierra Norte de Puebla– hay vigilancia policiaca, sobrevuelan drones y hay personas ajenas al centro de estudios que las hostigan.
La manifestación en la capital del país sucedió luego de que la semana pasada la Educación Pública estatal dio a conocer que en una mesa de diálogo llegó a varios acuerdos con las estudiantes, entre ellos una visita a su plantel con acompañamiento de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla.