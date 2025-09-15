La gala, marcada por consignas a favor de Gaza y de la comunidad migrante
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. a35
Los Ángeles., El discurso de aceptación del Emmy de la actriz Hannah Einbinder fue censurado parcialmente porque emitió un grito de guerra explícito contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), luego de ganar anoche su primer galardón como mejor actriz de reparto en una comedia. Cerró su alocución con un reconocimiento a su equipo de la NFL, las Águilas de Filadelfia, antes de que la silenciaran brevemente durante la transmisión.
“¡Vamos Águilas, que se joda el ICE y liberen a Palestina!”, expresó Einbinder a la multitud en el Teatro Peacock de Los Ángeles, donde se realizó la edición 77 que premia lo mejor de la televisión.
Comenzó su discurso bromeando sobre cómo había perdido en su categoría en tres ocasiones anteriores. “Estaba totalmente comprometida con mi narrativa personal de que, en realidad, tenía más estilo seguir perdiendo, pero esto también tiene mucha onda. ¡Esto también es punk rock!”, afirmó.
También agradeció a los creadores Jen Statsky, Paul W. Downs y Lucia Aniello “por cambiar mi vida en todos los sentidos imaginables, no sólo por darme un gran trabajo, sino por ser mis amigos y mi familia”, antes de elogiar a su coprotagonista y también ganadora Jean Smart, “que es como un sol y simplemente puedo estar en su calidez”.
El actor Javier Bardem lució un pañuelo palestino y expresó ante las cámaras: “hay que denunciar el genocidio de Israel en Gaza. ¡Palestina libre!”
“La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) ha concluido que es un genocidio, y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Tel Aviv ¡Libertad para Palestina!”, proclamó Bardem en declaraciones a Variety antes del inicio de la gala, donde estaba nominado al premio a mejor actor de reparto por su papel en la miniserie de Netflix Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez. El premio finalmente fue para Owen Cooper, el joven actor de Adolescencia.
En la alfombra roja, la actriz Megan Stalter, estrella de la serie Hacks, también mostró un cartel blanco adherido a su bolsa negra donde se leyó: “Alto al fuego”.
The Pitt ganó el premio a la mejor serie dramática, mientras que la estrella Noah Wyle se llevó el premio al mejor actor en un drama en una noche en la que The Studio estableció un récord por la mayor cantidad de victorias por una serie de comedia en una sola temporada.