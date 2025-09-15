▲ “Liberen a Palestina!”, exigió la actriz Hannah Einbinder al recibir su primer galardón como mejor actriz de reparto . Foto Afp

Ap, Afp, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. a35

Los Ángeles., El discurso de aceptación del Emmy de la actriz Hannah Einbinder fue censurado parcialmente porque emitió un grito de guerra explícito contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), luego de ganar anoche su primer galardón como mejor actriz de reparto en una comedia. Cerró su alocución con un reconocimiento a su equipo de la NFL, las Águilas de Filadelfia, antes de que la silenciaran brevemente durante la transmisión.

“¡Vamos Águilas, que se joda el ICE y liberen a Palestina!”, expresó Einbinder a la multitud en el Teatro Peacock de Los Ángeles, donde se realizó la edición 77 que premia lo mejor de la televisión.

Comenzó su discurso bromeando sobre cómo había perdido en su categoría en tres ocasiones anteriores. “Estaba totalmente comprometida con mi narrativa personal de que, en realidad, tenía más estilo seguir perdiendo, pero esto también tiene mucha onda. ¡Esto también es punk rock!”, afirmó.

También agradeció a los creadores Jen Statsky, Paul W. Downs y Lucia Aniello “por cambiar mi vida en todos los sentidos imaginables, no sólo por darme un gran trabajo, sino por ser mis amigos y mi familia”, antes de elogiar a su coprotagonista y también ganadora Jean Smart, “que es como un sol y simplemente puedo estar en su calidez”.