▲ La figura británica Victoria Beckham revela otra faceta de su evolución personal y profesional. Foto Imagen promocional de la docuserie

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 8

Los Ángeles., Del Wannabe de las Spice Girls, gran empresaria del mundo de la moda, hasta una serie documental sobre su vida, Victoria Beckham llegó a Netflix con otra faceta que mostrará al público su evolución personal y profesional.

La esposa del ex futbolista David Beckham será el objeto de esta nueva producción de la popular plataforma de streaming y de los mismos creadores de Mi historia, de Michelle Obama.

Desde su papel como integrante de la agrupación femenina de los años 90 hasta convertirse en una de las diseñadoras de moda más influyentes de la industria del lujo con una firma millonaria, la trayectoria de esta figura británica será contada en Netflix como eje central de una carrera en constante ascenso.