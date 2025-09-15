Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 8
Los Ángeles., Del Wannabe de las Spice Girls, gran empresaria del mundo de la moda, hasta una serie documental sobre su vida, Victoria Beckham llegó a Netflix con otra faceta que mostrará al público su evolución personal y profesional.
La esposa del ex futbolista David Beckham será el objeto de esta nueva producción de la popular plataforma de streaming y de los mismos creadores de Mi historia, de Michelle Obama.
Desde su papel como integrante de la agrupación femenina de los años 90 hasta convertirse en una de las diseñadoras de moda más influyentes de la industria del lujo con una firma millonaria, la trayectoria de esta figura británica será contada en Netflix como eje central de una carrera en constante ascenso.
Bajo el sencillo título Victoria Beckham, la producción repasará desde sus inicios como estrella del pop hasta su consolidación como empresaria de éxito, publicaron sitios, como lasociedaddelcontenido.com o el diario El Periódico.
El proyecto, producido por Studio 99 –compañía creada por su esposo– combinará material de archivo con testimonios cercanos para ofrecer una mirada íntima a la vida de la diseñadora.
La docuserie también explorará el crecimiento de su firma homónima y el lugar que ocupa hoy en el competido mundo de la alta costura.
Mientras el mercado del lujo afronta tensiones económicas globales, la marca Victoria Beckham consiguió mantenerse en expansión, por lo tanto, la elección del momento no es casual.