Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 8

Villa De Tezontepec, Hgo., La antigua estación de tren ubicada en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, será transformada en un museo dedicado al caricaturista Sixto Valencia Burgos, creador de Memín Pinguín y de la actual imagen del Doctor Simi.

De acuerdo con Mónica Valencia Noguez, hija de Sixto Valencia, los trabajos para habilitarla como museo comenzaron en abril y concluirán en octubre, y tendrá como fin resguardar parte de la obra de su padre, originario de Villa de Tezontepec.

Dijo que la propuesta de la alcaldía de instalar el recinto en la vieja estación es el fruto de una larga labor de “tocar puertas” para la búsqueda de un espacio para exhibir la obra de Valencia Burgos.

Comentó que la estación de trenes de Villa de Tezontepec era un lugar que su padre amaba de manera entrañable y que “él elaboró un manual de operaciones precisamente para Ferrocarriles de México cuando se estaba por presentar la licencia del ISO 2000”.

En ese manual, describió “todos los puestos de trabajo y las tareas que debían desempeñar quienes trabajaban en el ferrocarril por medio de una historieta”, documento que se va a entregar para que sea parte del acervo del museo.

Valencia Noguez subrayó que Sixto Valencia dio a conocer a nivel nacional e internacional a Villa de Tezontepec, municipio situado en los límites de Hidalgo con el estado de México y que la creación de la pinoteca, la asignación de una calle con su nombre, entre otras acciones para mantener su recuerdo, servirán de detonante turístico para el poblado.

En cuanto a la calle que llevará el nombre de Sixto Valencia en Villa de Tezontepec, aclaró que “se están analizando varias propuestas”.

Instalaciones compartidas

Miguel Moisés Bautista González, alcalde de Villa de Tezontepec (2024-2027), explicó que ante la petición de la familia Valencia, se determinó que por su carácter histórico, el mejor lugar para el museo era la estación de trenes, la cual encontró en el completo abandono cuando comenzó su gestión.

Comentó que ese lugar dejó de brindar servicio al público a finales de los años 90 tras la privatización de la industria ferroviaria decretada por el ex presidente Ernesto Zedillo y que presentaba daños en la duela, la instalación eléctrica y el sistema de drenaje que es muy antiguo.