▲ Nadeen Ayoub comenzó enseñando y trabajando para organizaciones humanitarias en los territorios ocupados, antes de que llegara a sus manos una propuesta para participar en un desfile en Italia. Foto tomada de la web oficial de Miss Palestina

Afp

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 7

Dubái. Nadeen Ayoub es la primera representante de Palestina que participa en el concurso de Miss Universo. Y en esta ocasión tiene claro su mensaje: mostrar otra faceta de la identidad palestina y “humanizar” a un pueblo a menudo reducido a su sufrimiento.

En plena guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, esta mujer de 27 años se prepara para ser la primera Miss Palestina de la historia que participa en el certamen, que se celebrará el próximo noviembre en Tailandia.

“Nosotros no somos sólo nuestras luchas y nuestros sufrimientos”, afirma esta joven de cabello largo oscuro. El pueblo palestino “también son niños que quieren vivir y mujeres que tienen sueños y aspiraciones”.

En un comunicado a la CNN en agosto, Miss Universo confirmó la participación de Ayoub en esta edición. La organización “acoge con orgullo a las delegadas del mundo entero”, y Nadeen Ayoub, “militante exitosa y modelo palestina, encarna resiliencia y determinación, a imagen de nuestra plataforma”.

Nadeen Ayoub creció entre Cisjordania, Estados Unidos y Canadá, y ahora vive entre Ramala, Amán y Dubái. Según cuenta, no siempre frecuentó los concursos de belleza.

“Mis padres eran profesores de universidad, así que me animaron a concentrarme en mis estudios”, cuenta a Afp durante una entrevista en Dubái, donde fundó un organismo de formación para creadores de contenido, vinculado con el desarrollo sostenible y la inteligencia artificial.

Graduada en literatura inglesa y sicología, comenzó enseñando y trabajando para organizaciones humanitarias en los territorios ocupados, antes de que llegara a sus manos una propuesta para participar en un desfile en Italia, donde terminó siendo reconocida.

Los profesionales del mundo de la moda y la belleza la animaron a participar en concursos internacionales, lo que propició el desarrollo la franquicia nacional de Miss Palestina.

“Incluso algo tan simple como la creación de una organización es difícil para nosotros (...) Para otros países, esto es obvio; para nosotros, tomó décadas”, destaca Nadeen Ayoub.