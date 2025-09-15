▲ Fotogramas de Mujer de barro, cortometraje mexicano de Concepción Vázquez Martínez, y de Shahid, largometraje alemán de Narges Kalhor. Ambos filmes compiten en los Premios Kino, que se entregan por segunda vez en el Festival de Cine Alemán

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 6

Las narrativas incómodas, las tensiones sociales, políticas y ecológicas, así como las preguntas sin respuesta se adueñarán de las pantallas durante el 24 Festival de Cine Alemán, que se inaugurará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 23 de septiembre, bajo el lema “Controversial, el cine que nos cuestiona”.

“En tiempos marcados por discursos polarizados y simplificaciones, el cine nos ofrece una vía para cuestionar, imaginar y dialogar”, afirmó Pía Entenmann, directora de Goethe Institut México, en la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los pormenores del evento. “El tema que nos convoca es ‘controversial’, un concepto que nos invita a mirar el cine como un espacio de confrontación creativa”.

En esta edición, se presentarán 17 premieres –el número más alto en la historia del festival–, entre las que destaca Sound of Falling, el segundo documental de Mascha Schilinski, que se estrenó mundialmente en la competencia principal de la edición 78 del Festival de Cine de Cannes, donde ganó el Premio del Jurado.

Sound of Falling narra las historias entrelazadas de cuatro mujeres de diferentes generaciones que habitan una granja alemana a lo largo de un siglo. El filme ha sido considerado por la crítica una meditación sobre el peso de la historia, el trauma femenino, la identidad y los conflictos rurales.

“Todo empezó con una fotografía que vi de cuatro mujeres que miraban directamente a la cámara. Y todo lo que representaban me inspiró a hacer esta película”, contó Mascha Schilinski en una videollamada.

Por segundo año consecutivo, durante el festival se van a entregar los Premios Kino al mejor largometraje alemán y cortometraje mexicano. El galardón consiste en una residencia tanto en Alemania como en México, cuyo objetivo es fomentar el intercambio cultural entre ambos países.

En la categoría de Largometraje alemán compiten Otra historia de tanques alemanes, de Jannis Alexander Kiefer; Buenas noticias, de Hannes Schilling; Sad Jokes, de Fabian Stumm; Cuéntales sobre nosotras, de Rand Beiruty; The good sister, de Sarah Miro Fischer; Shahid, de Narges Kalhor; Vena, de Chiara Fleischhacker; Júpiter, de Benjamin Pfohl, y Los restos utópicos de Berlín, de Johannes Blume.

En tanto, en cortometraje mexicano participan Luces de la noche, de Octavio Daniel Carreño; Dolores, de Cecilia Andalón Delgadillo; La cascada, de Pablo Delgado Sánchez; Guerra fría, de Arian Sánchez Covisa; Capítulo 4: Por debajo del agua, de Zyanya López Arámburo; Mujer de barro, de Concepción Vázquez Martínez; Revolución, de Natalia García Agraz; Hasta que el alma baile, de Karla D. Oceguera, y Amor ice, de Katy Araiza.