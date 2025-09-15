Reuters y Ap

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 24

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló ayer en un artículo publicado en el diario The New York Times que la imposición de aranceles de 50 por ciento a productos brasileños por parte de Estados Unidos no es una solución adecuada para resolver las cuestiones internas planteadas por Washington, y calificó la medida de “política” e “ilógica”.

“La recuperación del empleo en Estados Unidos y la reindustrialización son motivaciones legítimas. Pero recurrir a acciones unilaterales contra estados individuales es recetar la medicina equivocada. El multilateralismo ofrece soluciones más justas y equilibradas. El aumento arancelario impuesto a Brasil no sólo es erróneo, sino también ilógico”, escribió el mandatario en el artículo dirigido a su homólogo, Donald Trump.

La imposición arancelaria se dio en julio, luego de que Trump declaró que existe una “cacería de brujas” contra el ex mandatario Jair Bolsonaro, quien en ese momento enfrentaba un juicio por intento de golpe de Estado. Lula desestimó estas acusaciones y se dijo “orgulloso” del Supremo Tribunal Federal de su país por la “histórica decisión” que llevó a la condena de 27 años de cárcel al ex presidente de esa nación.