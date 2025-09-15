Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 24

Las medidas financieras y operativas que prevé el proyecto de presupuesto 2026 para Petróleos Mexicanos (Pemex) apuntan a la meta de que para 2027 ya no requiera apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

En un estudio de la propuesta recibida la semana anterior, la fracción detalló que buena parte de los aumentos previstos para la empresa se concentran en producción, distribución y comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, compra de acciones o inversiones para la empresa, así como la fusión de cuatro programas y la desaparición de los estudios de preinversión.

El proyecto de presupuesto para la petrolera considera un aumento de 53 mil 106.9 millones de pesos; no obstante, los servicios de operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología tienen un recorte de 2 mil 403.2 millones de pesos, esto es, 76.9 por ciento menos, al pasar de 3 mil 159 millones a 755.4 millones.

Además, los servicios médicos al personal de Pemex también sufrirán una disminución de 249.4 millones (4.7 por ciento). Para este año la Cámara aprobó 18 mil 416 millones de pesos a ese rubro, pero el proyecto del Ejecutivo considera 18 mil 166.4 millones para 2026.

En contraste, se observa un incremento significativo en el programa Infraestructura económica de hidrocarburos, con una ampliación de 64 mil 590.6 millones de pesos, equivalente a 31.2 por ciento adicional en términos reales.