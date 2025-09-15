Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 23
Pekín. “América Latina es un mercado importante de exportación y consumo para los automóviles chinos”, señaló Roberto Smith, consejero comercial de la embajada de Cuba en China durante la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2025 (CIFTIS, por sus siglas en inglés), que se celebró del 10 al 14 de septiembre en el parque Shougang, en Pekín.
En años recientes, cada vez más empresas chinas han optado por establecer fábricas en América Latina,y “la cooperación bilateral en la cadena de suministro de la industria automotriz se sigue profundizando. El potencial de desarrollo en el campo de los vehículos de nueva energía es enorme”.
Víctor Cadena, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Mexicana de Comercio en China, afirmó que la cooperación de ambos países en esta industria tiene buenas expectativas. Hasta marzo del año pasado había en México 21 marcas chinas de automóviles. En 2024 las ventas de vehículos chinos en México aumentaron 9.8 por ciento y sumaron 20.2 por ciento de las ventas de vehículos ligeros, informó el ejecutivo.
La feria atrajo este año a participantes de más de 80 países y organizaciones internacionales, así como representantes de Perú, México, Uruguay, Colombia y Cuba. La finalidad es discutir con sus homólogos chinos las posibilidades de una cooperación más profunda en el comercio de servicios.
Durante un foro, los participantes coincidieron en que, conforme la “transformación verde” y la revolución tecnológica remodelen el panorama industrial global, la industria automotriz se ha convertido en una nueva área de cooperación para China y América Latina.
Yao Sai, responsable de las actividades en serie del proyecto internacional Puente Dorado de la Ruta de la Seda, señaló que “China y América Latina son complementarias en la industria automotriz”, pues hay más de 600 millones de latinoamericanos y apenas 230 autos por cada mil habitantes, con una penetración de vehículos eléctricos que no supera 5 por ciento, lo cual representa un vasto mercado de más de 300 mil millones de dólares.