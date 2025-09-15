Xinhua

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 23

Pekín. “América Latina es un mercado importante de exportación y consumo para los automóviles chinos”, señaló Roberto Smith, consejero comercial de la embajada de Cuba en China durante la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2025 (CIFTIS, por sus siglas en inglés), que se celebró del 10 al 14 de septiembre en el parque Shougang, en Pekín.

En años recientes, cada vez más empresas chinas han optado por establecer fábricas en América Latina,y “la cooperación bilateral en la cadena de suministro de la industria automotriz se sigue profundizando. El potencial de desarrollo en el campo de los vehículos de nueva energía es enorme”.

Víctor Cadena, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Mexicana de Comercio en China, afirmó que la cooperación de ambos países en esta industria tiene buenas expectativas. Hasta marzo del año pasado había en México 21 marcas chinas de automóviles. En 2024 las ventas de vehículos chinos en México aumentaron 9.8 por ciento y sumaron 20.2 por ciento de las ventas de vehículos ligeros, informó el ejecutivo.