Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 22

China comenzó ayer negociaciones comerciales en Madrid, España, con Estados Unidos, donde se prevé que el secretario del Tesoro estadunidense, Scott Bessent, y funcionarios chinos de alto rango, entre ellos el viceprimer ministro He Lifeng, discutan asuntos económicos y comerciales, así como la fecha límite (17 de septiembre) fijada por Washington para que expire el permiso de la plataforma de videos cortos TikTok para operar en ese país.

Esta reunión, en el Palacio de Santa Cruz, que alberga el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, es la cuarta en cuatro meses para tratar de evitar que se deteriore aún más la relación comercial entre Washington y Pekín, ante las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump.