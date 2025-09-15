▲ Las pensiones tendrán un peso cada vez mayor sobre las finanzas públicas en los próximos años, advirtió la Secretaría de Hacienda. Foto La Jornada

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025

Una de cada cuatro personas en México será mayor de 60 años en 2050: así, este grupo de población superará a las de niños y jóvenes, expuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Esta transición demográfica conlleva implicaciones fiscales y sociales relevantes, al generar una mayor demanda de servicios de salud y un aumento sostenido de las obligaciones del Estado para financiar pensiones contributivas y no contributivas”, reconoció.

Si bien el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, rechazó que las pensiones sean una presión para las finanzas públicas, en el Paquete Económico la dependencia reconoce que la dinámica poblacional provocó que en seis años el costo de las pensiones aumentara el equivalente a un punto porcentual de lo que genera la economía y se espera que siga la tendencia al alza para representar al menos 4.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2031.

Sólo en 2026, las pensiones contributivas absorberán un billón 700 mil millones de pesos del presupuesto público, equivalentes a 4.4 por ciento del PIB. Mientras, el ahorro cautivo de los trabajadores en las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afore) alcanzó en junio 7 billones 510 mil 100 millones de pesos, 21.7 por ciento de lo que genera la economía mexicana.

Según la dependencia, “las reformas realizadas a los sistemas de pensiones garantizan la viabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo; no obstante, en el mediano persisten presiones ocasionadas por el pago de pensiones vigentes del antiguo sistema. El pasivo pensionario ha mantenido su comportamiento conforme a las proyecciones realizadas, derivado de las reformas en la materia”.