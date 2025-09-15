Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 21

El incremento de aranceles a productos originarios de naciones con las que no existe un tratado comercial, como planteó la Secretaría de Economía (SE), no sólo impactaría al consumidor mexicano, sino que pondría en “punto de espera” posibles inversiones provenientes de China, señaló Amapola Grijalva Vega, presidenta de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China.

La dirigente empresarial comentó en entrevista con La Jornada que en la lista divulgada por el gobierno federal se incluye gran cantidad de insumos para la industria, por lo que la afectación también tocaría a los productos que exporta el país.

“Estamos seguros de que van a afectar la economía de México”, dijo. Estas medidas “generan incertidumbre y poner en espera las posibles inversiones que podamos tener de China”.

De acuerdo con datos de la SE, al cuarto trimestre de 2024 la inversión extranjera directa (IED) proveniente del gigante asiático fue de 658 millones de dólares, monto 321.17 por ciento superior frente al de igual lapso de 2023. Además, el dato del año pasado representó 1.74 por ciento del total del flujo de capital foráneo que recibió el país.

Agregó que el organismo que representa ha estado recibiendo preguntas y visitas de empresas que buscan invertir en territorio nacional. “Ellos están hablando en serio, de venir a producir en México para abarcar no solamente el mercado norteamericano, sino también el de centro y Sudamérica”. Incluso advirtió que una firma reconocida que fabrica juguetes está “nerviosa” ante el anuncio de aranceles.

Después de recordar que el intercambio total entre México y China es cercano a 135 mil millones de dólares, indicó que entre 75 y 78 por ciento de las importaciones impactan directamente la competitividad de los productos mexicanos, tanto para el mercado nacional como para el de exportación, como es el caso de maquinaria, herramientas, comentes y otros insumos.