De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. a35

En la campaña del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Diablos Rojos del México lograron el bicampeonato de la Serie del Rey tras vencer 7-3 a los Charros de Jalisco. Los Pingos, dirigidos por Lorenzo Bundy, llegaron al estadio Panamericano en Guadalajara con una ventaja de 3-0 en la serie y salieron de ahí con el trofeo “108 costuras” en las manos.

“Me siento muy contento por obtener este título, principalmente porque batallé con algunas lesiones y pude recuperarme. Mis compañeros y mi familia fueron fundamentales para salir de mis problemas, al igual que Dios, quien siempre estuvo de mi lado. También quiero agradecerle a nuestra afición, que es la mejor”, expresó José Marmolejos, quien fue el mejor jugador del partido.