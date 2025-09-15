De La Redacción

El Querétaro, que el pasado 11 de julio fue adquirido por la firma estadunidense Innovatio Capital, en una transacción que según la Federación Mexicana de Futbol alcanzó una cifra récord, sigue hundido en los últimos lugares de la Liga Mx. En el cierre de la jornada 8 y con el apoyo de una afición que se niega a abandonar el estadio Corregidora, el plantel de Gallos sufrió su sexta derrota al caer 1-0 con el Monterrey, que desbancó a Cruz Azul del liderato con su séptima victoria consecutiva.

A los regiomontanos les bastó con un gol del argentino-mexicano Germán Berterame, habilitado por una serie de rebotes y errores defensivos en el área de los locales, para hacer notar su superioridad en el partido (25). Aunque sigue sin contar con su refuerzo estrella, el francés Anthony Martial, el cuadro que dirige Doménec Torrent dispuso de las jugadas más importantes en territorio queretano. Berterame acertó en la primera parte, pero la misma oportunidad de hacerlo la tuvieron Jesús Corona y Sergio Canales, quienes no pudieron ampliar la cuenta.