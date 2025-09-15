De La Redacción

Con un doblete de Denise Castro, Chivas se llevó el clásico nacional femenil tras vencer 2-0 al sublíder América, que hilvanó tres partidos sin ganar.

En el duelo de la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil, disputado ayer en el estadio Ciudad de los Deportes, el equipo rojiblanco emuló a su homólogo varonil tras derrotar a su acérrimo rival con los goles de Castro, los cuales llegaron a los minutos 23 y 45+3. Estas fueron sus primeras anotaciones tanto en la liga como con la camiseta de Chivas.

Gracias al resultado, la escuadra tapatía, que sumó dos triunfos seguidos, acumuló 20 puntos y ascendió al sexto lugar de la tabla general, mientras las Águilas permanecieron en el segundo sitio, con 25.

El Guadalajara sorprendió a su rival al minuto 23, cuando Castro conectó un servicio de Carolina Jaramillo y disparó desde el centro del área para vencer a la arquera americanista Sandra Paños y poner el 1-0 en la pizarra.

La anotación motivó a las visitantes, que a partir de ese momento no dejaron de acechar el arco azulcrema con embates de Alicia Cervantes, Gabriela Valenzuela y Castro.