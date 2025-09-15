Adriana Díaz Reyes

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. a11

Las selecciones mexicanas de flag football tienen muy claro su próximo objetivo luego de coronarse en el Campeonato Continental realizado en Panamá: clasificar lo más pronto posible a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A menos de tres años del banderazo de salida de la justa veraniega, los representativos nacionales confirmaron su jerarquía en la ciudad de Penonomé y ya delinean la estrategia para seguir en la élite.

“Con la medalla de oro en Panamá ganamos nuestro boleto al Mundial de 2026, una competencia donde buscaremos sumar muchos puntos de ranking rumbo a los Juegos. Trabajaremos para que nuestros equipos sigan ganando y el próximo año tengamos casi asegurado nuestro lugar”, comentó César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano.

En los últimos meses, los equipos mexicanos han brillado a nivel internacional. El resultado más destacado fue el bicampeonato en los World Games, obtenido por la selección femenil.

“Nuestro principal objetivo no era la medalla de oro, esa llegó como consecuencia del trabajo que hemos hecho. Lo que buscamos es tener un impacto positivo en la población practicante del flag y tener un efecto social muy importante en la población en general.”

Barrera se mostró optimista respecto al apoyo de las autoridades ya que pese a sus logros, los seleccionados aún no cuentan con una beca de la Conade.