Lunes 15 de septiembre de 2025, p. a11

En la última jugada del tiempo extra, Dallas alcanzó la cima del Everest.Necesito de un gol de campo de 46 yardas de Nando Aubrey, figura en un partido de ida y vuelta, para inaugurar su casillero de victorias en la temporada 2025 de la NFL al vencer 40-37 a los Gigantes de Nueva York, en el AT&T Stadium.

El equipo de la estrella solitaria extendió a nueve juegos su racha ganadora contra rivales de la NFC Este –la marca activa más larga en la liga entre oponentes de la división– mientras Aubrey, quien rescató a los texanos al convertir primero un intento de 64 yardas con el que empató el marcador 37-37 en los segundos finales del último cuarto, no desentonó en un duelo de poder entre los dos mariscales de campo, Dak Prescott y Russell Wilson.

Prescott logró su victoria 14 de forma consecutiva sobre Gigantes desde que perdió ambas aperturas ante ellos como novato en 2016. Pero, incluso por encima de él, la actuación de Aubrey fue definitiva. Sumó su cuarto gol de campo del partido, esta vez de 46 yardas, en la última acción de la prórroga para darle el triunfo a Dallas en casa.

Otros triunfos de la segunda semana fueron mucho menos apretados. Leones de Detroit resarció su derrota en la jornada inaugural ante los Empacadores y machacó 52-21 a Osos de Chicago. Jalen Hurts y Saquon Barkley tuvieron carreras de anotación y sellaron una actuación ganadora de Águilas de Filadelfia 20-17 sobre Jefes de Kansas City, como ocurrió en el Supertazón.