Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. a11

“Nunca serás Julio César Chávez”, es la frase que resumen las críticas hacia Saúl Canelo Álvarez, tras perder el campeonato de peso súper mediano ante el estadunidense Terence Crawford. Desde usuarios en redes sociales, hasta ex campeones mundiales han señalado a la batalla en Las Vegas como un momento que era clave para que el tapatío respondiera con argumentos a sus detractores y consolidara su carrera con el estatus de ídolo entre la afición.

“Está pelea era para que Canelo se sacará la espinita, para que convenciera a la gente, pero no lo hizo. Perdió ante un peleador estadunidense bravo”, señaló Humberto Chiquita González, ex monarca de peso minimosca y uno de los pugilistas tricolores más emblemáticos.

Si bien Canelo Álvarez ha sido el boxeador mexicano mejor pagado en la historia, un amplio sector de la afición aún cuestionaba su calidad arriba del ring. Uno de los principales argumentos que suelen utilizar es que la mayoría de los rivales del tapatío han estado por debajo de un nivel de élite; una gran diferencia con la trayectoria de Julio César Chávez quien enfrentó a peleadores como Héctor Macho Camacho, Meldrick Taylor y Miguel Ángel González.

El anuncio de la pelea contra Crawford cambiaba ese panorama. El estadunidense llegaba invicto y con el prestigio de haber sido campeón en los pesos welter y súper ligero; sin embargo, subir dos divisiones para enfrentar al mexicano abrió un escenario de incertidumbre. No obstante, Terence dominó por completo la contienda en Las Vegas.

“Lo siguen por morbo”

“No sé ni qué opinar, le faltó ataque, arrojarse más. Dice que está orgulloso de poner a México en lo alto, pero ¿cuál? No ganó”, lamentó Carlos Cañas Zárate, ex campeón de peso gallo y uno de los grandes noqueadores en la historia del boxeo mexicano. “No sé qué le ha hecho falta al Canelo, la gente lo sigue por morbo, aún no convence”, agregó.