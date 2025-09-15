▲ En la imagen, los triunfadores de la competencia con sus respectivos premios. Foto La Jornada

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. a10

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Más de 3 mil 500 atletas, entre ellos la ultramaratonista rarámuri María Lorena Ramírez Hernández, participaron en la carrera Raíces de Agua, que se realizó ayer en Palenque como parte del serial de cuatro competencias deportivas denominado México Imparable, anunciado en el mes pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregaron que la carrera, que comenzó a las 5:30 horas, tuvo un recorrido de 23.6 kilómetros sobre asfalto y terracería, incluyendo senderos, con escaleras irregulares y resbalosas.

Con esta iniciativa se busca impulsar el talento deportivo y brindar ayuda a los atletas indígenas y de bajos recursos, con el fin de apoyar su desarrollo profesional.

Al anunciar la realización del serial el pasado 22 de agosto, la Presidenta explicó que la iniciativa fue concebida por las atletas Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez y Lorena Ramírez, “y las estamos apoyando con todas las secretarías”.

El serial se dividió en cuatro sedes: Raíces de Agua, en Palenque, que se realizó ayer; Raíces de Fuego, en la Ciudad de México, el 7 de diciembre; Raíces de Tierra, el 22 de marzo de 2026, en Oaxaca, y Raíces de Aire, en Chihuahua, el 7 de junio del próximo año.

Beatriz de la Cruz señaló en la misma conferencia mañanera que “México Imparable es un serial de carreras que fusiona deporte, identidad cultural, turismo e impacto social”.

De acuerdo con la convocatoria, el evento tuvo como sede el hotel Chan-Kah, “un lugar privilegiado en medio de la selva chiapaneca. Sus instalaciones ofrecen una experiencia inmersiva: el canto de las aves, la frescura de la vegetación y el sonido de la naturaleza acompañan a los visitantes desde su llegada. Este escenario natural se convierte en un marco inigualable para la carrera, ofreciendo alojamiento de calidad y servicios que permiten a los corredores relajarse y disfrutar antes y después de la competencia”.