Lunes 15 de septiembre de 2025, p. a10
San Cristóbal de Las Casas, Chis., Más de 3 mil 500 atletas, entre ellos la ultramaratonista rarámuri María Lorena Ramírez Hernández, participaron en la carrera Raíces de Agua, que se realizó ayer en Palenque como parte del serial de cuatro competencias deportivas denominado México Imparable, anunciado en el mes pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Agregaron que la carrera, que comenzó a las 5:30 horas, tuvo un recorrido de 23.6 kilómetros sobre asfalto y terracería, incluyendo senderos, con escaleras irregulares y resbalosas.
Con esta iniciativa se busca impulsar el talento deportivo y brindar ayuda a los atletas indígenas y de bajos recursos, con el fin de apoyar su desarrollo profesional.
Al anunciar la realización del serial el pasado 22 de agosto, la Presidenta explicó que la iniciativa fue concebida por las atletas Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez y Lorena Ramírez, “y las estamos apoyando con todas las secretarías”.
El serial se dividió en cuatro sedes: Raíces de Agua, en Palenque, que se realizó ayer; Raíces de Fuego, en la Ciudad de México, el 7 de diciembre; Raíces de Tierra, el 22 de marzo de 2026, en Oaxaca, y Raíces de Aire, en Chihuahua, el 7 de junio del próximo año.
Beatriz de la Cruz señaló en la misma conferencia mañanera que “México Imparable es un serial de carreras que fusiona deporte, identidad cultural, turismo e impacto social”.
De acuerdo con la convocatoria, el evento tuvo como sede el hotel Chan-Kah, “un lugar privilegiado en medio de la selva chiapaneca. Sus instalaciones ofrecen una experiencia inmersiva: el canto de las aves, la frescura de la vegetación y el sonido de la naturaleza acompañan a los visitantes desde su llegada. Este escenario natural se convierte en un marco inigualable para la carrera, ofreciendo alojamiento de calidad y servicios que permiten a los corredores relajarse y disfrutar antes y después de la competencia”.
El gobierno de Chiapas resaltó que “el evento superó las expectativas y se desarrolló con gran éxito; además de brindar una experiencia inolvidable a las y los participantes, permitió promover el turismo y enaltecer la herencia cultural maya ante México y el mundo”.
En representación de la Presidenta, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, reconoció el esfuerzo de los competidores y de las autoridades, al tiempo de expresar que con voluntad y compromiso todo es posible.
La subsecretaria de Turismo federal, Nathalie Desplas Puel, destacó, por su parte, la gran respuesta a la convocatoria, la alta ocupación hotelera, con turistas nacionales e internacionales y subrayó la importancia del turismo deportivo como sector estratégico. Se informó que con motivo de la carrera, en Palenque se reportó una ocupación hotelera de 94 por ciento.
La directora de México Imparable, Beatriz de la Cruz Álvarez, agradeció a las autoridades federales y estatales por hacer realidad el primer capítulo de México Imparable, Raíces de Agua, que además de impulsar el deporte, busca difundir la riqueza cultural de los pueblos originarios.