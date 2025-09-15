De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. a10

Isaac del Toro (UAE Emirates) cruza la línea de meta con tranquilidad, extiende sus brazos y celebra mientras detrás de él entra en fila un pelotón que no pudo superarlo en el sprint final. El tricolor ha ganado el Trofeo Matteotti y su rostro sólo pudo reflejar complacencia, no es para menos, es su cuarta victoria en una semana cuando tiene en puerta el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta.

Del Toro, de 21 años, se mostró contundente en los 193 kilómetros alrededor de Pescara para cerrar con un tiempo de 4:23.45 tras un intenso sprint en el que superó al portugués Rui Costa (EF Education–EasyPost) y al español Pau Miquel (Kern Pharma), quienes culminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En esta ocasión, el mexicano y su equipo fueron mesurados, marcharon con tranquilidad y cuando faltaban 15 kilómetros para terminar la carrera, encontraron el momento justo para atacar en medio de un selecto grupo de competidores. La potencia y resistencia de Isaac completaron la fórmula para que se coronara en una de las pruebas más longevas del calendario de ciclismo italiano.

El tricolor celebró así su cuarta victoria en cinco competencias de verano clásicas italianas que disputó en esta semana luego de imponerse también en el GP Industria & Artigianato, el Giro de Toscana y la Coppa Sabatini.