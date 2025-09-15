Conquista Trofeo Matteotti italiano
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. a10
Isaac del Toro (UAE Emirates) cruza la línea de meta con tranquilidad, extiende sus brazos y celebra mientras detrás de él entra en fila un pelotón que no pudo superarlo en el sprint final. El tricolor ha ganado el Trofeo Matteotti y su rostro sólo pudo reflejar complacencia, no es para menos, es su cuarta victoria en una semana cuando tiene en puerta el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta.
Del Toro, de 21 años, se mostró contundente en los 193 kilómetros alrededor de Pescara para cerrar con un tiempo de 4:23.45 tras un intenso sprint en el que superó al portugués Rui Costa (EF Education–EasyPost) y al español Pau Miquel (Kern Pharma), quienes culminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En esta ocasión, el mexicano y su equipo fueron mesurados, marcharon con tranquilidad y cuando faltaban 15 kilómetros para terminar la carrera, encontraron el momento justo para atacar en medio de un selecto grupo de competidores. La potencia y resistencia de Isaac completaron la fórmula para que se coronara en una de las pruebas más longevas del calendario de ciclismo italiano.
El tricolor celebró así su cuarta victoria en cinco competencias de verano clásicas italianas que disputó en esta semana luego de imponerse también en el GP Industria & Artigianato, el Giro de Toscana y la Coppa Sabatini.
El mexicano que robó reflectores hace unos meses en el Giro de Italia, donde cerró en el segundo lugar después de haber dominado casi toda la competencia, ahora se enfoca en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, que se llevará a cabo del 21 al 28 de septiembre.
Los triunfos en esta semana son un aliciente anímico rumbo al Mundial al tiempo que lo impulsaron para colocarse en el sexto puesto del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), la cual es liderada por el esloveno Tadej Pogacar.
Desde que surgió como promesa en el ciclismo, Del Toro se ha dedicado sólo a sumar victorias. Tan sólo en 2025 ha conseguido 13 de los 16 triunfos que ostenta, al tiempo que le permitió a su equipo, UAE Emirates celebrar su corona 84 en 2025.
Horas más tarde, el ciclista estadunidense Brandon McNulty ganó el Gran Premio de Montreal, con lo que el conjunto saudita igualó el récord de 85 triunfos en un año que impuso en 2009 el equipo colombiano HTC.