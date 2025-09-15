Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 9

Madrid. Al grito de “¡no es una guerra, es un genocidio!” y “Palestina, libre”, miles de personas rompieron el cerco policial e irrumpieron de forma masiva en el recorrido final de la Vuelta a España, una de las tres carreras ciclistas por etapas más prestigiosas del mundo, junto al Tour de Francia y el Giro de Italia, para exigir la cancelación de la carrera por la presencia del equipo Israel Premier Tech, financiado por el empresario sionista Sylvan Adams, amigo cercano del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los manifestantes ondearon banderas palestinas al tiempo que exigieron la ruptura de las relaciones diplomáticas de España con el Estado israelí y sobre todo el “fin del genocidio” y la “limpieza étnica” perpetrada “en directo y a ojos de todo el mundo” en Gaza.

“Esta Vuelta la gana Palestina”, gritaron eufóricos tras reventar los planes de los organizadores de la carrera.

Era la última etapa, la que coronaría como triunfador de la exigente carrera al danés Jonas Vingegaard, que salió de la localidad madrileña de Alalpardo para llegar hasta el corazón de la capital española, donde es habitual que finalice la carrera. A lo largo de todo el recorrido, desde que se inició el pasado 23 de agosto en Turín, Italia, en un gesto con otros países para extender la afición a la carrera, tal y como hacen últimamente las grandes justas internacionales. Desde el primer recorrido, sobre todo a la llegada a España, en la etapa quinta y en la ciudad pirenaica de Figueres.

Mientras llegaban sin cesar noticias dramáticas de los bombardeos y la masacre del pueblo palestino perpetrada por Israel, las protestas fueron en aumento, sobre todo a su paso por el País Vasco, donde se intensificaron y obligaron incluso a cancelar los últimos kilómetros en su llegada a Bilbao. Y a partir de ahí se fueron registrando decenas de protestas y gestos de indignación por la situación en Gaza, pero sobre todo ante la presencia del equipo Israel Premier Tech, que a juicio de los manifestantes es una forma de “blanqueamiento” de la política bélica sionista ante el mundo, tal y como ha reconocido el propio patrocinador del equipo, Adams, quien asegura que “los palestinos nos están ganado la batalla del relato”.

Y finalmente, gracias en parte al apoyo de las plataformas pro Palestina y a los principales partido de la izquierda española, desde los gobernantes Partido Socialista Obrero Español y Sumar, hasta Podemos, que alentaron e hicieron un llamamiento público a la ciudadanía para apoyar las protestas pacíficas.