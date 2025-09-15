Por protestas cancelan final de la carrera
El título fue para el líder, el danés Jonas Vingegaard
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 9
Madrid. Al grito de “¡no es una guerra, es un genocidio!” y “Palestina, libre”, miles de personas rompieron el cerco policial e irrumpieron de forma masiva en el recorrido final de la Vuelta a España, una de las tres carreras ciclistas por etapas más prestigiosas del mundo, junto al Tour de Francia y el Giro de Italia, para exigir la cancelación de la carrera por la presencia del equipo Israel Premier Tech, financiado por el empresario sionista Sylvan Adams, amigo cercano del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los manifestantes ondearon banderas palestinas al tiempo que exigieron la ruptura de las relaciones diplomáticas de España con el Estado israelí y sobre todo el “fin del genocidio” y la “limpieza étnica” perpetrada “en directo y a ojos de todo el mundo” en Gaza.
“Esta Vuelta la gana Palestina”, gritaron eufóricos tras reventar los planes de los organizadores de la carrera.
Era la última etapa, la que coronaría como triunfador de la exigente carrera al danés Jonas Vingegaard, que salió de la localidad madrileña de Alalpardo para llegar hasta el corazón de la capital española, donde es habitual que finalice la carrera. A lo largo de todo el recorrido, desde que se inició el pasado 23 de agosto en Turín, Italia, en un gesto con otros países para extender la afición a la carrera, tal y como hacen últimamente las grandes justas internacionales. Desde el primer recorrido, sobre todo a la llegada a España, en la etapa quinta y en la ciudad pirenaica de Figueres.
Mientras llegaban sin cesar noticias dramáticas de los bombardeos y la masacre del pueblo palestino perpetrada por Israel, las protestas fueron en aumento, sobre todo a su paso por el País Vasco, donde se intensificaron y obligaron incluso a cancelar los últimos kilómetros en su llegada a Bilbao. Y a partir de ahí se fueron registrando decenas de protestas y gestos de indignación por la situación en Gaza, pero sobre todo ante la presencia del equipo Israel Premier Tech, que a juicio de los manifestantes es una forma de “blanqueamiento” de la política bélica sionista ante el mundo, tal y como ha reconocido el propio patrocinador del equipo, Adams, quien asegura que “los palestinos nos están ganado la batalla del relato”.
Y finalmente, gracias en parte al apoyo de las plataformas pro Palestina y a los principales partido de la izquierda española, desde los gobernantes Partido Socialista Obrero Español y Sumar, hasta Podemos, que alentaron e hicieron un llamamiento público a la ciudadanía para apoyar las protestas pacíficas.
De hecho, desde el propio gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, se exigió la retirada del equipo israelí, que está dirigido en el apartado deportivo por el español Carlos Guerrero, que decidió abandonar la carrera días antes de su final ante las pintas de repudio aparecidas en su casa familiar de Navarra.
Así se llegó hasta las dos etapas finales, que transcurrieron por la comunidad de Madrid y donde todos los expertos en seguridad pusieron la mirada ante la ola de convocatorias de protestas a lo largo del recorrido, sobre todo en la llegada a la capital. Y así ocurrió: cuando el pelotón entró en la ciudad e iniciaba lo que hubieran sido las siete vueltas al casco histórico de Madrid se realizaron diversos actos de forma coordinada, hasta que llegó la ruptura del cordón policial sincronizada en varios puntos del recorrido.
De esa manera, centenares de personas apartaron las vallas de seguridad, tanto a su paso por la glorieta de Colón como en varias calles del Paseo de la Castellana, para invadir complemente el recorrido. Fue entonces cuando la dirección de la Vuelta decidió detener el pelotón, ante la cara de incredulidad de los ciclistas, y tras varios minutos de incertidumbre y zozobra, decidieron cancelar la carrera y eliminar tanto los 50 kilómetros finales como la entrega de premios, que sería en la glorieta de Cibeles. Nunca antes había ocurrido algo así, si acaso hay que remontarse a las grandes guerras del siglo XX para encontrar la cancelación de una de las grandes carreras por etapas del ciclismo, uno de los deportes más populares en Europa y que congrega a millones de aficionados cada año.
En la zona del barrio de Las Letras, de la calle de Huertas, se registraron algunos enfrentamientos entre los manifestantes y las unidades antidisturbios movilizados por el ministerio del Interior, presidido por el socialista Fernando Grande-Marlaska, que intentaban llegar hasta la zona donde se entregarían los premios.
Tras la cancelación de la carrera, los manifestantes, que de acuerdo con autoridades locales fueron más de 100 mil, gritaron eufóricos: “esta Vuelta la gana Palestina”, al tiempo que una marea humana llenó las calles en las que se preveía que pasara el pelotón, que inundó de banderas de Palestina y pancartas con mensajes en repudio al genocidio y la limpieza étnica perpetrados por Israel contra “un pueblo indefenso”.