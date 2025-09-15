Merry Macmasters

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 5

El poema “Pothe/Manantial”, escrito en lengua otomí/hñähñu, con el que Margarita León ganó el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas 2025, es “como un antihomenaje, un grito desesperado de que tenemos que volver a lo nuestro, que es lo espiritual, lo que nos da eje desde adentro, no nada más lo que nos han dicho que hay que resaltar”, expresó la escritora y traductora originaria de Santiago de Anaya, Hidalgo, en la ceremonia de entrega del galardón, realizada en el Museo Nacional de Culturas Populares.

La galardonada leyó fragmentos en otomí y español de “Pothe/Manantial”, poema de más de 80 páginas; incluso, cantó. “Para mí, representa un reto muy grande en cuanto a la estructura, que está pensada para comenzar y terminar en el nacimiento, con una intención de proponer que los pueblos tenemos que regenerarnos; que hay muchas situaciones en nuestra vida cotidiana, nuestra vida ancestral, que se tienen que reconfigurar porque la modernidad es arrasadora”, señaló a La Jornada.

Además, concentra “la esencia, los simbolismos, que he plasmado en poemas de mis libros anteriores. Los reúno y los desarrollo, porque es un poema de largo aliento”. En “Pothe/Manantial”, León trabajó temas que no le fue posible desarrollar en poemas cortos. “Más allá de lo que he escrito tiempo atrás, aquí intenté ir más a la reconstrucción simbólica del pueblo otomí. Este es un poema muy narrativo en el que describo el pensamiento otomí mediante imágenes, a la vez que intento dar menos valor a lo que podría ser más conocido de mi pueblo”.

Para León, el hñähñu es un idioma que, “como muchos otros idiomas mexicanos, tiene una riqueza en imágenes muy basta. Sin embargo, lo que más me enorgullece es la parte espiritual, porque es una conexión con el todo. Nosotros allá ofrendamos a las piedras, aunque eso se está perdiendo en la actualidad; es parte de lo que se toca en el poema. Ahora, el pueblo es más católico; eso se resalta también”.

A fin de preservar el otomí, León pide que los interesados que “se acerquen a quienes lo hablamos, que escriban aunque no sepan las reglas gramaticales. Que intenten leer lo que ya está escrito para que lo que hemos plasmado tenga lectores. Muchas veces creo que tenemos más escuchantes que lectores, porque no hay muchas personas que sepan leer, aunque hablan el idioma”.