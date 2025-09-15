Ana Mónica Rodríguez

En cerca de 50 minutos, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma guía por un viaje al pasado para desentrañar la historia, estructuras, dignatarios, simbologías, hallazgos, salvamentos y misterios en torno al recinto sagrado de Tenochtitlan, lo cual se desarrolla en el documental Vida y muerte: La dualidad en el Templo Mayor.

En la cinta, dirigida por Rafael Morales Orozco, que se estrenará el 19 de septiembre en el canal de YouTube Relatando Historias, el investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es el anfitrión de un recorrido por las entrañas del Huei Teocalli de Tenochtitlan, en el cual describe su cosmovisión y da cuenta de la historia de la fundación, desarrollo y caída del imperio mexica tras la Conquista española. También evoca la fundación del Proyecto Templo Mayor, luego del hallazgo de la escultura monumental de la diosa Coyolxauhqui, en 1978, y los posteriores trabajos de excavación.

Morales Orozco se remontó a la génesis del proyecto audiovisual, y dijo que hace dos años se interesó por el hallazgo de dos túneles que se ubicaron en la etapa constructiva IVb del Huei Teocalli, los cuales −según las investigaciones de Matos Moctezuma− podrían tener una función similar a la del Templo de Quetzalcóatl y de la Pirámide del Sol, en Teotihuacan, que formaban parte de un espacio ritual, que culminaba en pequeñas cámaras, ambos relacionados con el inframundo.

De tal manera, agrega, la línea narrativa se fortaleció con las ideas del arqueólogo Francisco Osorio Dávila y el antropólogo físico Emmanuel Muñoz Salazar, lo que resultó en 47 minutos de grabación sobre el tema principal de la investigación de Matos Moctezuma: la muerte en el mundo prehispánico.

Entonces, con dos entrevistas, el realizador configuró el documental. “La primera parte se realizó en la planta baja del museo, donde nos encontramos de frente al pensamiento mexica, a la síntesis de los rumbos, a los planos del universo, al Huei Teocalli como recinto sagrado y sus adoratorios dedicados a Tláloc y Huitzilopochtli, así como a un panteón de deidades ancestrales, a las ofrendas y otros aspectos para entender la cosmovisión del pueblo mexica, cuyas investigaciones han sido realizadas por especialistas”.

En la segunda parte “hicimos un recorrido por los pasillos de la zona arqueológica del Templo Mayor, con el relato de primera mano del prestigiado arqueólogo, con el fin de entender y dimensionar la cosmovisión mexica, las etapas constructivas y los espacios que conforman este recinto ancestral, sobre el cual entendimos la dualidad de vida y muerte, los opuestos complementarios que dieron forma no sólo al pensamiento mexica, sino al mundo antiguo mesoamericano”.