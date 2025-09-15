N

o eran como nosotros. Venían de un lugar sumamente lejano. Un planeta condenado. Sólo unos cuántos saltaron a otra galaxia para salvarse. Machos fértiles capaces de violar y matar lo que fuera, la Tierra resultó compatible con su metabolismo. Entonces no lo supimos, pero su planeta se llamaba Krypton, regido por un kryptoniano sabio y notable llamado Jor El. Se ve que eran felices. El planeta fue generoso durante eras y la especie prosperó hasta lo increíble. Se creyeron superiores a sus dioses, esa larga invención de sus ancestros que se hundía en un pasado remoto sospechosamente imaginario. En el fondo sabían que los dioses no existían, pero a los gobernantes les resultaban muy útiles para dominar al resto.

Lo que los hacía superiores, consignan sus crónicas, era que no tenían sentido de la moralidad. En la milenaria carrera de dominio en su mundo y su Universo fueron perdiendo la noción de los límites, el valor de las virtudes éticas, el respeto a las leyes creadas por ellos mismos y el respeto a la vida como tal. Jor El, sabio y todo, era igual. Fue un tirano despiadado. Pero al verse perdidos él y su mujer, Lara Lor Van, encapsuló a Kal El, su último vástago, apenas nacido, y lo embarcó para atravesar el espacio gracias al adelanto de la inteligencia de las máquinas en Krypton.

La capsulita y el niñito vinieron a caer en nuestra Tierra. Con el tiempo sería Supermán, de todos conocido. En una comprobación de que lo genético se distingue de lo adquirido por la educación y la experiencia vital, ese niño sí tuvo sentido de la moralidad, la justicia, la igualdad y todos aquellos atributos estorbosos que los mayores de Krypton habían erradicado. Kal El abandonó demasiado pronto su planeta originario, no le dio tiempo para echarse a perder.

Cuenta la historia que no fue el único sobreviviente del planeta condenado. Un grupo de guerreros y conspiradores aprovecharon la muerte de Jor El, a quien recordamos con el aspecto de Marlon Brando (se dice que ellos lo asesinaron), para obtener el recurso tecnológico que puso en órbita a su cachorro y zarparon justo cuando Krypton tronaba como cucaracha, no con una explosión, sino aplastado entre susurros y gemidos. Siguiendo la estela del niñito, dieron con la Tierra al final de un largo viaje que los desquició con sus vicisitudes siderales.

Aunque mentalmente insanos, se mezclaron astutamente entre la población. Originalmente, eran verdes, pero cayeron entre humanos blancos. Unos rubios, otros no. Los encontraron de pelo negro, rojo, castaño, cobrizo, gris. Los más ambiciosos, imitando al oro, se hicieron anaranjados. Reprodujeron a la perfección aquellas pieles pálidas o coloradas, hasta las pecas en ocasiones, y adoptaron la variedad de ojos y cabelleras a su disposición. Poseyeron cuanta hembra se cruzó en su camino, quisieran ellas o no. Se multiplicaron. Y aguardaron.