E

n tiempos de incertidumbre, encono y desinformación, resguardar un legado lingüístico común también significa salvaguardar al conocimiento y a la democracia. Una lengua clara e inclusiva es condición para una sociedad más diversa, tolerante y participativa.

Nuestra lengua, el español, es más que un vehículo de entendimiento: refleja lo que somos, nos sitúa, orienta y ancla en el mundo; es la condición y la herramienta más humana porque nos permite comprendernos, relacionarnos y dar sentido a nuestros actos.

Por ello, el 150 aniversario de la Academia Mexicana de la Lengua, que conmemoramos el pasado 11 de septiembre con el acto de clausura de un ciclo de conferencias, tiene un profundo significado histórico y cultural que nos compete a todas y todos los hispanohablantes.

Concebida como una institución que resguarda, estudia y fomenta el idioma que hoy nos hermana a más de 600 millones de hablantes, ha sostenido un empeño constante, un diálogo creador y un servicio insustituible a México y a la comunidad hispánica global.

A lo largo de su historia, ha contado entre sus miembros con figuras centrales de la cultura mexicana: escritores, poetas, filólogos, historiadores y pensadores; hombres y mujeres que han contribuido no sólo a robustecer el estudio del lenguaje, sino también a que florezca el debate científico y humanista del país.

Apenas un año después de su creación, en 1876, vieron la luz las primeras Memorias, con las que surgió una tradición editorial que ha perdurado hasta nuestros días y que constituye un testimonio invaluable de la fecundidad intelectual de sus integrantes. En esas páginas, y en las que se siguen publicando, se condensa una mirada lúcida sobre los idiomas como algo vivo, cambiante y siempre en movimiento.

En esta historia, 1951 fue un hito, pues se conformó en México la Asociación de Academias de la Lengua Española, lo que consolidó un proyecto panhispánico que reconoce la unidad y diversidad de la lengua, con la participación de todas las naciones que la hablan, tanto en Iberoamérica como en decenas de países donde se vive y se recrea día a día.

La Academia Mexicana ha sido pionera de iniciativas novedosas y útiles como diccionarios, gramáticas y ortografías, además de investigaciones como el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, que es una herramienta digital donde se puede consultar la historia gramática de nuestro idioma común.

Sin duda, México ha aportado al español su riqueza léxica e imaginarios, plasmada en obras como el Diccionario breve de mexicanismos, entre otros, que reconocen y estimulan la creatividad de la sociedad mexicana y la legitimidad de sus expresiones más propias y genuinas.