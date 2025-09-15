▲ Imágenes captadas por La Jornada durante una entrevista con Hermeto Pascoal en un hotel de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en 2007. En esa charla, el artista declaró: “La esencia de la música es la energía, que forma una comunicación trascendental, que forma el alimento para el alma”. Foto José Carlo González

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 3

Luego de la noticia del fallecimiento de la leyenda brasileña del jazz Hermeto Pascoal, conocido como El Hechicero, por su capacidad de hacer música con los elementos más disímiles, las reacciones de personalidades de la cultura y la política inundaron las redes sociales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó el fallecimiento en X; expresó que “la música y la cultura brasileñas tienen una gran deuda con Hermeto Pascoal”; además, reconoció su aportación al arte sonoro internacional.

“El talento y la incansable creatividad de este nativo de Arapiraca, de Alagoas, le valieron reconocimiento internacional e influyeron a generaciones de músicos de todo el mundo. Multinstrumentista, compositor y arreglista, Hermeto transformó en música todo lo que tocaba: desde el piano hasta la flauta, desde la trompa hasta instrumentos de cocina improvisados y juguetes. Se involucró con el jazz, la música popular brasileña y las tradiciones regionales”, se lee en la publicación.

También recordó su legado. “Hermeto siempre nos enseñó a no dejarnos dominar por la tristeza”, e invitó a los brasileños a “celebrar su historia y su música.

“Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que se inspiraron en su arte. Brasil despide a este gran artista con gratitud”, concluyó el mandatario.