Músicos lamentaron la muerte del artista // Despedimos a un genio: Caetano Veloso // El planeta ya no va a pesar lo mismo: Fito Páez
Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 3
Luego de la noticia del fallecimiento de la leyenda brasileña del jazz Hermeto Pascoal, conocido como El Hechicero, por su capacidad de hacer música con los elementos más disímiles, las reacciones de personalidades de la cultura y la política inundaron las redes sociales
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó el fallecimiento en X; expresó que “la música y la cultura brasileñas tienen una gran deuda con Hermeto Pascoal”; además, reconoció su aportación al arte sonoro internacional.
“El talento y la incansable creatividad de este nativo de Arapiraca, de Alagoas, le valieron reconocimiento internacional e influyeron a generaciones de músicos de todo el mundo. Multinstrumentista, compositor y arreglista, Hermeto transformó en música todo lo que tocaba: desde el piano hasta la flauta, desde la trompa hasta instrumentos de cocina improvisados y juguetes. Se involucró con el jazz, la música popular brasileña y las tradiciones regionales”, se lee en la publicación.
También recordó su legado. “Hermeto siempre nos enseñó a no dejarnos dominar por la tristeza”, e invitó a los brasileños a “celebrar su historia y su música.
“Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que se inspiraron en su arte. Brasil despide a este gran artista con gratitud”, concluyó el mandatario.
“Hoy nos despedimos de un genio”, afirmó su compatriota el músico Caetano Veloso, en un mensaje de Instagram.
“Hermeto es uno de los puntos más altos de la historia de la música en Brasil”, agregó. “Tuve una discusión pública con él. Pero lo que importa es la grandeza musical que era Hermeto”, recordó Caetano Veloso, a quien Pascoal calificó de “musiquillo”, en medio de una disputa.
Por su parte, en la misma red social, el compositor y cantante argentino Fito Páez calificó a El Hechicero de “gran artista de todos los tiempos. Hoy Brasil y el mundo entero lloran la partida de una de sus luces más brillantes. Se fue Hermeto Pascoal, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Este planeta ya no va a pesar lo mismo. Nos quedan sus obras inmensas, complejas, divertidas y su sonrisa inolvidable”, se lee en la publicación.
Páez también reconoció la aportación a la música que ofreció Pascoal, y aseveró: “nadie lo va a olvidar”.
“Cuánto te vamos a extrañar en estos tiempos, donde la belleza y la curiosidad se han casi descartado de la Matrix devastadora de la que formamos parte. Hermeto, cuchá: ¡sé que estás ahí! Nadie a quien hayas atravesado con tu maravillosa energía se va a olvidar de vos forever and ever. Fito Páez”, finalizó.