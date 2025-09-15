Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 2

El maestro Hermeto Pascoal se convirtió anteanoche en una flama de luz que desde entonces está encendida sobre la cabeza de cada ser humano, de cada flor, de cada chorro de humo que sale de la tetera, de cada ser viviente.

Trascendió al plano espiritual a los 89 años, en paz serena y rodeado de amor. En ese instante, su banda musical estaba haciendo su música sobre un escenario ahí juntito, en un foro de Río de Janeiro, como el maestro había dispuesto. Ha muerto así uno de los grandes genios de la humanidad, clamaron en coro sus colegas músicos por todo Brasil.

Estaba de gira por Europa cuando en Londres se sintió mal y fue internado en un hospital; fue trasladado a Río de Janeiro, donde se complicó su diagnóstico de fibrosis pulmonar avanzada.

Hermeto Pascoal es uno de esos músicos cuya obra no tiene edad ni nombre ni definición alguna. Es la obra de un hombre tocado por la gracia divina. Para aliviar la ansiedad que la ausencia de nombre provocaba, respondía así a quien le preguntaba: “lo que hago es música instrumental”.

Se desnudaba y se metía al río con sus músicos con instrumentos de aliento que seguían sonando cuando se sumergían en el agua. Entrechocaba piedras de río. Amaba tanto a los animales, que subía al escenario a cerdos bebés, patos y otros animales, que hacían música junto con sus músicos.

Albino, bizco, pelo largo color dorado luego amarillo y al final de su vida blanco, sentado al piano era Mozart; sus bromas musicales, sus invenciones insólitas, sus sonidos nacidos de su mente siempre puesta en la caída de la cascada, el ondear del río, la danza de la nube, el viento, la lluvia, eran sonrisas, danzas, brincadeiras, como decían en brasileño sus iguales.

Conseguir grabaciones de Hermeto Pascoal no es empresa fácil. Su trabajo lo ha consagrado al contacto directo con los humanos, los animales, las plantas y todos los seres vivos. Por eso grabó muy pocos discos, de los cuales sólo dos han rebotado a otros puntos del planeta desde Estados Unidos, donde grabó Slave Mass (Misa de esclavos), en 1977.

Ese acetato se convirtió en objeto de culto, tesoro preciado, referente icónico, pues pocos hemos tenido acceso a gema tan singular.

Desde el track inicial de ese disco se dibuja el paisaje entero: el imbatible beat de la samba, protocolizada por Airto Moreira y vuelta magia, alquimia, niebla y brizna tibia desde el teclado eléctrico del maestro albino. Pero lo suyo no es samba, ni jazz ni todo aquello que cabe en compartimento estanco.

Don natural

Nació en Arapiraca, Lagoa de Canoa, en el estado de Alagoas, Brasil, el 22 de junio de 1936, en una familia de músicos campesinos. Albino, igual que uno de sus hermanos, Hermeto aprendió del padre el oficio de la música como un don de la naturaleza.

Hermeto Pascoal es nordestino y la música es muy poderosa, nacida de una región de pobreza en convivencia con el arte barroco más sublime. Es en esa zona donde Sebastião Salgado realizó sus obras maestras.

La música nordestina es básicamente el forró, género popular por antonomasia. El forró es, hagan de cuenta, como la cumbia, pero con ímpetu absolutamente brasileño. Su instrumento característico es el acordeón y un basamento rítmico poderosísimo. El paraíso de las percusiones.

El arte tribal del percutir hermana a la poesía más erudita con el latir del corazón. Percutir era un acto cotidiano de Hermeto. Sus dones divinos se multiplicaban sobre el escenario y cada vez que suena su música, cualquiera que sea: una pieza de forró, un frevo (ritmo frenético), un choro o chorinho (apropiación brasileña de la música europea), una samba, un baião o una pieza jazzeada, o bien cuando se sumerge en un lago con sus músicos, como hizo para grabar uno de sus primeros discos, también tesoro.