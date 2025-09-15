Mara Ximena Pérez y Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 34

Habitantes de Xochimilco rechazaron la construcción de la Utopía en el deportivo Xochimilco y en Álvaro Obregón los conteos de casi la mitad de las colonias daban el sí al proyecto que se promueve en el parque Japón, durante la consulta pública convocada por el gobierno capitalino.

En Xochimilco se instalaron 10 mesas, donde se registraron 2 mil 48 votos en contra de la Utopía, 569 a favor y 34 anulados. El único incidente se presentó en el barrio de Xaltocan, donde se reportó la localización de una urna con boletas presuntamente ocultas debajo de la mesa, lo que provocó la inconformidad de los asistentes y un conato de violencia.