Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 34

Ayer en la madrugada fue retirado el camión que cayó en el socavón que se abrió a su paso en el cruce de calle 4 y avenida 5, en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, donde se detectó una ruptura de 10 metros en el colector de 2.44 metros de diámetro, ocasionada por los asentamientos del terreno.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que comenzó la videoinspección y valoración de la oquedad, con el fin de analizar el método de reparación.

La zona fue tapiada para ingresar la cámara de videoinspección, la estabilización del terreno y el levantamiento de topografía que realiza el personal de la dependencia, con el apoyo de equipo de bombeo de emergencia, un camión hidroneumático, dos grúas telescópicas de 20 y 40 toneladas.