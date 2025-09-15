Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 34

Las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) local y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal detuvieron a Sergio Cano, El D3, capo de La familia michoacana y tres integrantes más, quienes operaban en cinco alcaldías, donde hallaron invernaderos de mariguana.

Tras ejecutar cateos en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco, las autoridades aseguraron un invernadero de mariguana, mil 153 plantas y dos bolsas con la misma hierba, una bolsa con polvo color amarillo y una báscula digital; mientras los otros inmuebles eran usados de bodegas para almacenar drogas que esta célula comercializaba en la capital del país.

Fue por medio de investigaciones relacionadas con la operación de La familia michoacana en la capital del país que los agentes identificaron que la célula liderada por El D3 se dedicaba a habilitar invernaderos para el cultivo de “mariguana de diseño” en inmuebles de la ciudad.

Los integrantes de esta organización se ocultaban en dichas alcaldías, desde donde coordinaban el trasiego de droga y su almacenamiento en predios, por lo que fueron solicitadas a un juez de control las órdenes de cateo.

De acuerdo con los reportes, Sergio Cano fue detenido en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue identificado por medio de labores de inteligencia. Su célula mantiene presencia en dicha demarcación, así como en Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan y Tláhuac, en la Ciudad de México, así como en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, en el estado de México, además de los estados de Guerrero y Sinaloa.