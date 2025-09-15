Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 33

Luego de la explosión de una pipa de gas LP que cayó del puente de La Concordia, en la demarcación Iztapalapa, urge fijar horarios y rutas específicas para la circulación del transporte pesado, sobre todo los que trasladan materiales peligrosos, evitando las horas pico y zonas densamente pobladas, señaló Víctor Alvarado, especialista en movilidad y procesos de política pública.

En entrevista, explicó que el Programa Integral de Movilidad 2019-2024 consideró dos líneas de acción en este tema: fortalecer la regulación mediante la revista vehicular y promover tecnologías de bajas emisiones de partículas. No obstante, dijo, con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la regulación del transporte de carga pasó a ser competencia federal.