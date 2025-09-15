Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 33
La tormenta que se registró la tarde de ayer en apenas 20 minutos dejó inundaciones de hasta dos metros y medio en los límites de la alcaldía Iztapalapa y Los Reyes La Paz, en el estado de México, lo que provocó la suspensión del servicio en la línea A del Metro, en el tramo que va de Guelatao a La Paz, la anegación del hospital general de zona número 53 del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) , así como negocios y viviendas en Santa Martha Acatitla y en Ejército de Oriente.
Sobre la calzada Ignacio Zaragoza, poco después de la estación Santa Martha del Metro, el nivel que alcanzó el agua a la altura del puente de La Concordia impidió la circulación de vehículos, algunos de los cuales quedaron varados, por lo que sus conductores fueron rescatados en hombros por policías.
Debido a la inundación, desde las 6 de la tarde, el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció la suspensión del servicio que hasta el cierre de la edición no se había reanudado, por la filtración del agua a las vías. “Hace 22 años no se registraba una afectación de esta magnitud”, aseguró el director del organismo, Adrián Rubalcava.
El hospital general de zona número 53 del IMSS, ubicado sobre la carretera federal México-Puebla, a la altura del kilómetro 17+500, en la colonia Rincón de Los Reyes, resultó afectado en las áreas de pediatría, urgencias y cirugía, por lo que se suspendieron las atenciones. El agua corrió sobre los pasillos y en las inmediaciones del nosocomio.