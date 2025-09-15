▲ Tras la lluvia que azotó la zona oriente de la ciudad, policías laboraron para desfogar el líquido que se acumuló en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de La Concordia. Foto SSC

De La Redacción y Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 33

La tormenta que se registró la tarde de ayer en apenas 20 minutos dejó inundaciones de hasta dos metros y medio en los límites de la alcaldía Iztapalapa y Los Reyes La Paz, en el estado de México, lo que provocó la suspensión del servicio en la línea A del Metro, en el tramo que va de Guelatao a La Paz, la anegación del hospital general de zona número 53 del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) , así como negocios y viviendas en Santa Martha Acatitla y en Ejército de Oriente.

Sobre la calzada Ignacio Zaragoza, poco después de la estación Santa Martha del Metro, el nivel que alcanzó el agua a la altura del puente de La Concordia impidió la circulación de vehículos, algunos de los cuales quedaron varados, por lo que sus conductores fueron rescatados en hombros por policías.