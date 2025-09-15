Nayelli Ramírez Bautista y Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 32

Entre la zozobra y la expectativa, familiares de las víctimas de la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, continuaron ayer con las guardias afuera de hospitales, mientras otros realizaron una protesta en demanda de atención y reparación del daño.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se mantiene en 13 la cifra de víctimas mortales, 40 personas hospitalizadas y 30 dadas de alta.

Familias completas han instalado casas de campaña para esperar noticias, soportando el embate de las fuertes lluvias. Victoria Juárez, afuera del hospital Rubén Leñero, contó que su sobrino Erick Vicente Acevedo Moreno –chofer de microbús– tiene quemaduras en todo el cuerpo y no tiene esperanza de vida; sin embargo, se aferra a creer que un milagro podrá ayudarlo a salir adelante, aunque reconoce –entre sollozos– que “sí está muy dañado y tiene muchas secuelas, y pido a Dios que haga su voluntad”. Recordó que el hombre prefirió dejar salir primero a los pasajeros “porque iba a explotar el micro”.

María Salud Jaurrieta, de 59 años, permanece en estado crítico, mientras sus familiares, originarios de Michoacán, muestran en sus rostros la preocupación y la angustia, quienes relataron que se enteraron de lo sucedido por una entrevista realizada a su hijo, en la que reconocieron que se trataba de su tía.