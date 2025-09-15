▲ El altar en memoria a las víctimas es nutrido por vecinos y visitantes que cada día colocan flores y veladoras. Foto Jorge Ángel Pablo García ▲ El croquis superior muestra la trayectoria que siguió la pipa de gas. Foto Jorge Ángel Pablo García Foto Jorge Ángel Pablo García

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2025, p. 32

El conductor de la pipa de gas que explotó tras caer del puente de La Concordia, Fernando Soto, tripuló la unidad sin la suficiente capacidad técnica, en un carril diferente y a una velocidad de 50 kilómetros, lo que provocó que chocara en dos ocasiones –una con la carrocería y otra con la pipa– justo cuando ingresaba a la glorieta de la autopista México-Puebla, lo que provocó que cambiara su trayectoria y volcara, revela el dictamen de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

El dictamen, del que este diario tiene copia, dejó asentadas las conclusiones del perito Arturo Martínez Cano, quien refirió que el conductor no mantuvo el control direccional de la unidad, además de los daños hallados en los parapetos de la glorieta que forman las autopistas México-Puebla y Texcoco-México.

“El conductor del tractocamión placas 51AW6X, al tripular el mismo lo hizo sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo, así como su carril de circulación correspondiente, a una velocidad mayor a la permitida en dicha arteria”, se puede leer.

En el mismo estableció que circulaba a 50 kilómetros en esa curva de la glorieta, la cual se determinó con base en datos de prueba arrojados en las investigaciones, cuando el máximo permitido para ese tramo es de 40 kilómetros por hora.

Dicho dictamen fue anexado a la carpeta de investigación por el accidente con folio CI-FIIZP/IZP-10/UI-3 S/D/00122/09-2025, donde las autoridades también asentaron que no encontraron ningún obstáculo de tránsito, tampoco un bache, como señaló el sábado en conferencia de prensa la fiscal, Bertha Alcalde.